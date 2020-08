Gorica dobila Šibenik s 3:2 i pretekla Dinamo prema broju bodova

U prvoj utakmici trećeg kola Prve HNL koja se igrala u petak na stadionu Radnik domaća Gorica je sa 3-2 bila bolja od Šibenika.

Prvi gol na utakmici zabio je Mudrinski u trećoj minuti susreta. Čabraja je iz kornera nabacio, a Mudrinski je s pet metara glavom pogodio gornji desni kut.

Domaća momčad je bila bolja cijelo prvo poluvrijeme iako nakon prvog gola više nitko nije imao neku značajniju priliku. No Šibenik u samoj završnici dobiva priliku za izjednačenje, Sudac Ivan Vučković sudi kazneni udarac za Šibenik nakon što je Čabraja u kaznenom prostoru igrao rukom. Izvođač je bio Marko Bulat ali ga je vratar Gorice Kahlina 'pročlitao' i obranio njegov udarac, a onda je Princ s pet metara pokušao odbijenu loptu zabiti u gol Gorice, no Kahlina opet brani.

U drugom poluvremenu nastavlja se dominacija Gorice, u 51. minuti Mitrović ima priliku nakon dodavanja Steenvordeena no vratar Šibenika Labrović brani. Šibenik je imao priliku u 60. minuti, Price puca prema Kahlini koji je uspio obraniti.

No u 65. minuti Lovrić povećava prednost Gorice na 2-0. Dohvatio je loptu na 30 metara, nastavlja prema suparničkom golu, puca sa 17 metara i pogađa uz lijevu stativu.

Nakon toga je Šibenik imao priliku, Anočić je pucao s 18 metara, ali je Kahlina obranio.

Gorica u 74. minuti dolazi do vodstva 3-0 nakon pogotkom Hrvoja Babeca. Poslije 13. udarca iz kuta za Goricu, Moro je pokušao gurnuti loptu, no dohvatio ju je Babec i poslao u gol Šibenika pored Pandže.

Šibenik smanjuje na 3-1 u 86. minuti nakon dobrog proigravanja Kvesića Nikola Rak je uspio savladati Kahlinu. Na 3-2 Šibenik dolazi u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Nakon greške Babeca Nikola Rak je dobro proigrao na desnu stranu a Anočić pogađa za 3-2.

Gorica je sada prva na ljestvici sa devet bodova, a Šibenik je na devetom mjestu bez bodova. Sutra utakmice trećeg kola igraju Rijeka i Istra 1961 te Hajduk i Slaven Belupo, a u nedjelju igraju Varaždin- Lokomotiva i Dinamom - Osijek.

Utakmicu je sudio sudac ivan Vučković iz Zagreba na stadionu Radnik na kojem nije bilo gledatelja.

Strijelci: Mudrinski (3) 1-0, Lovrić (67) 2-0, Babec (74) 3-0

Nikola Rak (86) 3-1, Anočić (94) 3-2

LJESTVICA

1. Gorica 3 3 0 0 10:4 9

2. Dinamo 2 2 0 0 7:0 6

3. Hajduk 2 2 0 0 4:1 6

4. Rijeka 2 1 0 1 2:2 3

5. Varaždin 2 1 0 1 2:5 3

6. Lokomotiva 2 1 0 1 1:6 3

7. Osijek 2 0 1 1 1:2 1

8. Slaven Belupo 2 0 1 1 1:2 1

9. Šibenik 3 0 0 3 3:6 0

10. Istra 1961 2 0 0 2