Evo kako su svjetski mediji reagirali na pobjedu Hrvatske: Nogomet ne stiže kući

Pobjeda Hrvatske u polufinalu SP-a protiv Engleske odjeknula je u svjetskim medijima i na društvenim mrežama.

Engleski Telegraph istaknuo je kako je Hrvatska tek druga ekipa u povijesti SP-a koja je igrala produžetke u tri uzastopne utakmice, a posljednja je bila Engleska.

#CRO are only the second team in World Cup history to go to extra time in three consecutive games. The last team was #ENG in 1990 https://t.co/YCEg2dBrbk pic.twitter.com/8dydekfhP3 — Telegraph Football (@TeleFootball) July 11, 2018

Nogomet se ne vraća kući, napisao je Irish Times parafrazirajući izraz engleskih medija koji su očekivali da će osvojiti titulu.

VIDEO Igrači slavili u svlačionici pjevajući "Moja domovina"

[video: 25819 / Slavlje u svlačionici nakon ulaska u finale SP-a]

The Sun piše kako su engleski navijači napali suca zbog pristranosti te kako su ponosni na englesku repku.

Nacija u suzama – Engleski fanovi slomljeni diljem zemlje nakon što se završio san na Svjetskom prvenstvu, piše ovaj engleski medij.

VIDEO Ovako se ulazak u finale slavio u Karlovcu:

[video: 25817 / Slavlje u Karlovcu]

Daily Mail piše kako je Engleska izgubila u srcedrapajućem polufinalu te kako su uplakane igrače tješile njihove supruge i djevojke, popularno poznate kao WAG.

Mirror unatoč porazu donosi naslovnicu "Heroji" i poručuje da se ponose repkom:

Jubilant fans erupt in celebration in Zagreb as Croatia defeats England 2-1 to reach its first-ever #WorldCup final https://t.co/VNGLYTZWFE pic.twitter.com/i1p2Z849mf — CNN (@CNN) July 11, 2018

[video: 25810 / Navijanje na Trgu prije utakmice Hrvatska - Engleska]

Srpski Blic proglasio je Marija Mandžukića herojem, a pobjedu Hrvatske povijesnim uspjehom neviđenih razmjera.

Marija Mandžukića, koji je zabio odlučujući gol, slave na društvenim mrežama.

"Kakav je to igrač za velike utakmice", napisao je ESPN-ov novinar Dermot Corrigan.

What a big game player Mandzukic is. — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) July 11, 2018

Slavni rapper Ice T, koji je nedavno imao koncert u Zagrebu, objavio je na Twitteru sliku hrvatske zastave.

🇭🇷 — ICE T (@FINALLEVEL) July 11, 2018

ESPN-ov novinar Darren Rovell ovako je komentirao pobjedu:

Google je u vrijeme utakmice Hrvatska – Engleska objavio da je hrvatska reprezentacija najpretraživanija na svijetu.

Po interesu za izraz Hrvatska nogometna reprezentacija prednjače Ukrajina, Rusija, Kazahstan, Bjelorusija i Nigerija, otkriva Google trends.

S druge strane, interes za izraz Engleska nogometna reprezentacija najveći je u Njemačkoj, Poljskoj, Japanu, Velikoj Britaniji i Tajlandu.