Gojo: Protiv Thiema kao i protiv Nadala – nadam se pobjedi

Hrvatski teniski reprezentativac Borna Gojo, koji bi s Bornom Ćorićem ovaj vikend, trebao igrati pojedinačne mečeve u susretu protiv Austrije u Davis Cupu, nada se pobjedi iako se radi o reprezentaciji koja ima kvalitetne igrače. Ne bude li iznenađenja u postavi Austrije, Goji bi suparnik trebao biti Dominic Thiem, kao najbolje plasirani austrijski tenisač. On je trenutno 99. na ATP listi, no ujedno je povratnik nakon ozljede.

"Zna se tko je i što je Thiem u tenisu. Pobjednik Grand Slam turnira, bio je treći na svijetu. Vraća se nakon ozljede, a ja se nadam da mogu odigrati dobar meč i donijeti pobjedu. I kad sam igrao protiv Rafaela Nadala nadao sam se da mogu pobijediti, tako je u svakom meču. Nadam se dobroj partiji i da će biti pozitivno za Hrvatsku", kaže Gojo koji je u reprezentaciji debitirao 2019. godine.

Tada je na završnom turniru u Madridu izgubio oba meča (protiv Rusa Rubljova i Španjolca Nadala), ali je odigrao odlično. Nakon toga je 2021. u Torinu i Madridu bio svojevrsna senzacija, te je Hrvatskoj donio tri boda u četiri odigrana meča. Ove godine je u hrvatskom sastavu na United Cupu u Australiji pobijedio u sva tri meča.

"Ne znam što bih više mogao reći odakle takvo nadahnuće kad sam u reprezentaciji. Svi me to pitaju, a ja se samo nadam da će se tako nastaviti", rekao je dodajući kako je Austrija jako kvalitetna.

"Nadam se da kao ekipa možemo doći do pobjede. Bit će težak meč, Austrija je kvalitetna ekipa. Thiem, Rodionov, Novak, Miedler, Erler… sve su to dobri igrači. Ali mi imamo Bornu Ćorića, koji je, otkako sam ja u reprezentaciji, izgubio samo jedan meč", nastavio je Gojo.

Govoreći o atmosferi u ekipi dodao je: "Uvijek uživam u tjednu kad sam s reprezentacijom. Pomogne mi i kasnije u igranju turnira, jer iako me fizički iscrpi, osvježi me mentalno i da mi energiju. Nadam se da ćemo proći i opet se sastati u devetom mjesecu."

