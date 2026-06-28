VIDEO Vlašić se sjajno snašao i zabio za prolazak Hrvatske u šesnaestinu finala

Hrvatska nogometna reprezentacija vodi proitv Gane s 2:1 u trećem kolu grupne-faze Svjetskog prvenstva. Poveli su vatreni sjajnim pogotkom Petra Sučića u 31. minuti, ali vratila se Gana golom Luckaasena u 73. minuti. Dugo je trajala VAR provjera kod gola Gane, ali odlučeno je kako je regularan.

Činilo se kako nas čeka još jedna infarktna završnica, ali onda se u 83. minuti nakon ubačaja iz kuta ukazao Nikola Vlašić. Vezni igrač talijanskog Torina sjajno se snašao i trzajem glavom pogodio uz samu lijevu vratnicu gola Asarea. Oba pogotka Hrvatske možete pogledati OVDJE.

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Za Vlašića je ovo bio 11. pogodak u reprezentativnom dresu u b65. nastupu. Kako sada stvari stoje, Hrvatska ima šest bodova, jedan manje od Engleske i u šesnaestinu finala ući će s drugog mjesta.