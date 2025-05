Gattuso: Namještanje rezultata? Ništa me ne bi iznenadilo...

Hajduk će u nedjelju na Poljudu zaigrati utakmicu 36. kola Hrvatske nogometne lige. Splitski klub je još uvijek u igri za naslov prvaka, no šanse su slabe. Niti Dinamo, niti Rijeka ne smiju pobijediti. Na ruku im ide što igraju protiv zadnjeplasiranog Šibenika, no sreća im se prije utakmice ne smiješi. Posljednji put prije odlaska iz kluba je pred kamere stao Gennaro Gattuso.

"Nije lako pripremati ovakve utakmice, zadnji je tjedan, mnogo je upita za dresove, majice, rekvizite. Jako puno igrača završava ugovore i posudbe, napravili smo sve što smo trebali, priprema je bila normalna. Neće biti jednostavno, Šibenik će dati sve i potruditi se, ali na nama je da odigramo najbolje i pratimo ostale utakmice", rekao je uvodno trener bijelih.

Upitan boji li se namještanja rezultata u posljednjem kolu odgovorio je: "Ništa me ne iznenađuje u nogometu, ali to su kafanske priče, mi ne možemo utjecati na to što drugi rade." Otkrio je i da će njegova momčad igrati u formaciji s trojicom u zadnjoj liniji.

"Sigurno će Šibenik biti živa momčad, vidjeli ste kako su igrali protiv Rijeke, nisu zaslužili izgubiti. Jako puno lopti ide na Santinija, neće nam sigurno ništa pokloniti, potrudit će se da nas ugroze. Volio bih da zabijemo odmah, ali to ne možemo kontrolirati. Idemo na pobjedu", rekao je Gattuso pa otrkio svoja očekivanja od utrke za naslov:

"Mi prvo moramo pobijediti, ali teško je očekivati da će Dinamo i Rijeka kiksati, sigurno će bar jedna momčad slaviti, ali volio bih da budemo prvaci. Da slavimo tu večer i sljedećih dana." Na kraju čestitao Napoliju na scudettu pa usporedio njihovo upravljanje s Hajdukom: "Čestitke svima u klubu na osvojenom naslovu. Prošle godine su bili deseti, digli su se i zasluženo su osvojili. Svaka čast igračima i to me raduje. Imate predsjednika De Laurentisa koji ima novac i novac upravlja svime. U Hajduku su predsjednik i Nadzorni odbor, dvije strane koje upravljaju zajedno s navijačima. U Napoliju se upravlja kao što je to slučaj i u drugim bogatim klubovima - zaključio je legendarni Talijan koji je na posljednjoj konferenciji od splitskih novinara na pokon dobio ogrlice s križem, za njega i suprugu Monicu."