Funcuti ispsovali Računicu zbog izjave o Hajduku: "Tovare, napuši se..."

Nogometaši Šibenika prekinuli su niz od pet uzastopnih poraza u Prvoj HNL 2-1 (2-0) domaćom pobjedom protiv Slavena Belupa u susretu 31. kola. U susretu u kojem je veliku ulogu imao vjetar koji je u prvom poluvremenu pomagao domaćima, a u drugom gostima, Šibenik je nakon prvih 45 minuta vodio sa 2-0 pogocima Ivice Vidovića (14) i Ivana Delića (37), da bi u nastavku Ante Crnac (65) uspio samo smanjiti na konačnih 2-1 iako u 53. minuti Krstanović nije uspio realizirati kazneni udarac, njegov pokušaj sjajno je zaustavio Rogić.

Ipak, ono što je uzelo pozornost je ono što se događalo na tribinama, a to je obraćanje Funcuta treneru Šibenika Deanu Računici. Naime, on je rekao kako se nada da će Hajduk doći do titule zahvaljujući golu koji su Splićani zabili upravo njegovoj momčadi, a naravno da se to nije svidjelo navijačima Šibenika pa su mu povikali:

- "Deane, tovare, napuši se ku**ine!"

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Inače, oba svoja gola Šibenčani su postigli udarcima izvan kaznenog prostora. U 14. minuti Delić je uspio zadržati loptu iako je bio okružen trojicom gostujućih braniča te ju gurnuti do Vidovića koji je prizemnim udarcem sa 18 metara pogodio desni kut nemoćnog Šuška.

Još efektniji je bio gol Delića za 2-0 u 37. minuti, njemu je loptu dodao Grezda, a uslijedio je neobranjiv udarac sa 20 metara u gornji desni kut.

Početkom nastavka se debitant u ulozi glavnog suca u najvišem rangu natjecanja Kolarić nije proslavio iako mu nije pomogao niti Zebec koji je bio u ulozi VAR-a. Naime, vratar Šibenika Rogić je istrčao sa svojih vrata kako bi ispucao loptu te je u toj namjeri s manje od metra udaljenosti napucao u ruku svog suigrača Perića koji je mahinalno pokušao zaštiti lice. Igra se nastavila samo da bi Zebec iz neshvatljivog razloga pozvao Kolarića da pregleda situaciju, a mladi sudac je nakon pregleda snimke donio još neshvatljiviju odluku kako se radi o kaznenom udarcu. Srećom po regularnost utakmice Rogić je obranio udarac Krstanovića s bijele točke.

Pritisak gostiju urodio je plodom u 65. minuti kada je Goda prošao po lijevom krilu i uposlio Crnca koji je udarcem sa 10-ak metara svladao Rogića. U tom trenutku najbliži domaem vrataru bio je Krstanović koji mu je djelomično i zasmetao u intervenciji, ali ovaj put VAR je procijenio kako je sve bilo regularno.

Osmi Šibenik sada ima 29 bodova, jednim manje od sedmog Slavena Belupa, a tri više od devete Istre 1961.

Na vrhu je Dinamo sa 66 bodova, pet više od drugog Osijeka.

