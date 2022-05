FOTO Suze radosnice i kupanje u šampanjcu: Ovako su dinamovci proslavili povijesni uspjeh

Mi s ovim imenom ne želimo drugi rang natjecanja igrati još pet godina. To ime zaslužuje najviši rang, govorio je prije točno godinu dana predsjednik KK Dinama, Marijan Poja, a sada mu se ta želja i ostvarila. Prošle su tek dvije godine otkako je nekadašnji KK Rudeš preuzeo to, za Zagrepčane “sveto ime” i prozvao se Dinamom.

Čija je bila ideja za taj mudri manevar kojim su pridobili simpatije Zagrepčana?

– Ta ideja došla je sama po sebi. Osluškivali smo bilo Zagreba, simpatizera kluba i uz blagoslov svih odlučili promijeniti ime. To nam je donijelo novu ozbiljnost - poručili su tada iz košarkaškog Dinama i potpuno pogodili. Naime, njihove utakmice redovito pohađaju i Bad Blue Boysi, poistovjetili su se u velikoj mjeri s klubom, a zbog njega čak ušli i u sukob s policijom dok je trajala bitka za prolazak u 'premijerku'.



Naime, košarkaši Dinama izborili su povijesni plasman u HT Premier ligu nakon što su u odlučujućem, trećem susretu kvalifikacija nakon produžetaka pobijedili Bosco sa 79-78, a nažalost nakon susreta je došlo do sukoba navijača i policije. Košarkaši Dinama izborili su povijesni plasman u HT Premier ligu nakon što su u odlučujućem, trećem susretu kvalifikacija nakon produžetaka pobijedili Bosco sa 79-78 i seriju dobili sa 2-1.

U prvoj je utakmici slavio Dinamo na domaćem terenu sa 77-62, a potom je Bosco uzvratio sa 73-56 izjednačivši na 1-1. U odlučujućoj, trećoj utakmici gledali smo pravu dramu koja je razriješena tek nakon produžetaka. Pobjedničke koševe sedam sekundi prije kraja postigao je David Ušić. Pod košem za 78-78, te iz dodatnog slobodnog bacanja za 79-78.

Nažalost, u samoj završnici utakmice došlo do sukoba dijela navijača Dinama s policijom, a incidenata je bilo i ispred dvorane. Sve je navodno počelo kada je došlo do naguravanja navijača s policijom, a sukob se nastavio i ispred dvorane. Policija je čak u jednom trenutku bila prisiljena upotrijebiti i suzavac. Za sada nema informacija o ozlijeđenima i privedenima.

Dinamo je poveo 7-2, no četiri minute prije kraja četvrtine Bosco je okrenuo rezultat u prednost 12-11, da bi taj period igre dobio sa 19-15. U drugoj četvrtini momčadi su se izmjenjivale u vodstvu, a na poluvremenu je bilo 34-31 za goste.

U trećoj dionici Dinamo je zaigrao daleko bolje i taj je period igre dobio sa 26-17 i u zadnju četvrtinu ušao sa +6 (57-51). Sedam minuta prije kraja Bosco je izjednačio (59-59), Dinamo ponovo bježi na +6 (67-61), da bi gosti dvije minute prije kraja poravnali na 69-69, a zatim i poveli 71-69. Hrvoje Garafolić je minutu prije kraja izjednačio na 71-71 i premda su oba kluba imala priliku za pobjedu susret je otišao u produžetak.

U dodatnom periodu Dinamo je proveo 74-71, no Bosco serijom 7-0 dolazi do +4 (78-74). Dinamo je uspio sedam sekundi prije kraja Ušićevim košem izjednačiti na 78-78, da bi potom realizirao dodatno slobodno bacanje za +1. Bosco je imao sedam sekundi za pobjedu, no prvo je promašio Luka Katura, a potom i Ante Smolić.

Dinamo su do pobjede predvodili Hrvoje Garafolić sa 25 koševa i devet skokova, Josip Škara je dodao 13, a David Ušić 12 koševa. Kod Bosca su najefikasniji bili Luka Katura sa 17, te Petar Babić i Ante Smolić sa po 15 koševa.

Za poraženi sastav još uvijek postoji nada za plasman u elitno natjecanje hrvatske košarke. Bosco će za posljednje mjesto igrati protiv 11. momčadi aktualne sezone, sa Sonik Puntamikom.

