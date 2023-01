FOTO Novinari ulovili Darija Srnu, evo što direktor Šahtara radi u Londonu

Engleski mediji posljednjih su se dana raspisali o dolasku Darija Srne u London. Naime, sportski direktor Šahtara došao je ispregovarati transfer svog napadača Mihajla Mudrika (22). Zainteresirani klubovi su Chelsea i Arsenal, a Ukrajinci ne žele pristati na iznos manji od 100 milijuna eura.

Arsenal se prvi odvažio i poslao 70 milijuna eura, ali čelnici Šahtara samo su odmahnuli rukom. Chelsea je tada preuzeo primat u borbi za Mudrika, a Srna je bio u loži Stamford Bridgea na sinoćnjem derbiju Bluesa i Manchester Cityja. Bivši hrvatski kapetan se družio s gazdom Chelseaja Toddom Boehlyjem.

Darijo Srna, Shakhtar Donetsk director, here at Stamford Bridge as expected for Chelsea-City game. 🇺🇦🇬🇧 #CFC



Arsenal will keep pushing for Mykhaylo Mudryk, player’s preference and total priority — but Shakhtar also met with Chelsea in the last hours.



