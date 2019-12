Filip Hrgović uoči najvažnije borbe u karijeri: Spreman sam kao zvijer

Kada ste profesionalni boksač u usponu, a Filip Hrgović to jest, onda vam je svaka sljedeća borba najvažnija u karijeri. Tako je i s ovom subotnjom, u arabijskoj Diriji, gdje najboljeg hrvatskog boksača očekuje sraz s deset godina starijim Amerikancem Ericom Molinom (37).

Ovu Hrgovićevu borbu još većom čini to što se ona održava u sklopu priredbe kojoj je naslovna borba prilično iščekivani uzvrat Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza.

– Počašćen sam što ću nastupiti na tako velikoj priredbi i svim tim epitetima koji mi se dodjeljuju. Cijeli će svijet ovo gledati pa je to velika prilika da pokažem svima da sam spreman boriti se s najboljima. Za nas borce ovo je teško razdoblje jer su završili jaki treninzi pa sam iz faze iznimnih napora došao u stanje mirovanja. Puno je tu medija i događanja pa treba biti oprezan da se čovjek ne opusti i da ne potpadne pod dojam velike priredbe.

Tajni trening u petak navečer

A što Filip poduzima da se to njemu ne dogodi?

– Osim što svaki dan odradim lakši trening, ja i puno razgovaram sa sobom. I zato u ovakvim danima volim biti sam, ne odgovaraju mi druženja. Želim se podsjećati što sam sve radio u 12 tjedana priprema. Ne želim to zaboraviti jer psiha je zeznuta i ako se opustiš, lako sve propadne.

A Hrgino opuštanje išlo bi na ruku Erica Moline.

– Ja sam spreman, kao što kaže moj nadimak, kao zvijer. On voli umrtviti borbu, izgleda nezainteresirano, a onda niotkud baci kontru. Ne smijem mu ostati blizu nakon svoje serije i ne smijem ruke držati nisko. Moram biti agresivan, ići naprijed, ali i biti vrlo oprezan.

Premda je petak dan odmora, Hrgović će ipak trenirati.

– Petak je dan odmora, barem Pedro tako misli, no Juki i ja imamo svoj ritual, a to je lagani sparing. On me najbolje probudi, jako je brz i dobro mi dođe odraditi s njim koju rundu, no nemojte reći Pedru jer on misli da ja u to vrijeme spavam u hotelu.

A Juki je Yousef Hassan, Hrgovićev pomoćni trener i prijatelj, koji je u Rijad doputovao u utorak.

– Pitao sam Hrgu kada ćemo Pedru reći za naš tajni trening, a on kaže da ćemo mu to otkriti uoči borbe za svjetski naslov. Tada će to morati prihvatiti.

Koliko traje taj trening za koji glavni trener Diaz ne zna?

– Napravimo 3-4 runde da ga probije znoj, a meni se “probiju” pluća i boli me glava.

Hrga je na domaćem terenu

Jukija smo dobili dok je sa svojim bratićima išao prema nekom restoranu. Hrgovićev pomoćni trener je Jordanac (koji živi u Hrvatskoj) i koji se u Saudijskoj Arabiji osjeća kao na domaćem terenu.

– Iako je to susjedna zemlja mojem Jordanu, ja u Saudijskoj Arabiji nisam nikad bio, no unatoč tome osjećamo se kao da smo na domaćem terenu jer su stalno uz nas četvorica mojih bratića. A to su sinovi mojeg strica, fakultetski školovani ljudi, inženjeri, programeri, liječnici i oni su nam maksimalno na raspolaganju.

Inače, Yousef ima puno rodbine po cijelom svijetu.

– Ja imam sedam stričeva i četiri tete, a svi oni imaju od troje do petero djece i ima ih svuda po svijetu. Rodbine imam i u Kataru, Njemačkoj i Americi pa Hrga ne može vjerovati kako se svugdje pojavi netko od mojih.

Vjerovali ili ne, Juki je u njihovu hotelu od pet zvjezdica smješten odmah u sobi do svjetskog prvaka Ruiza.

– Kada sam došao u hotel, pitali su me s kime sam, a ja sam rekao sa svjetskim prvakom misleći na Hrgovića, koji će to jednog dana biti. No čovjek na recepciji me shvatio doslovce pa mi je dao sobu pokraj Ruiza, i to na katu koji je cijeli zakupljen za njegov tim. Inače, ispred Ruizove sobe stalno su dva tjelesna čuvara.