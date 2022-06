Feštat ću kad se budem vratio u Top 100, tek sam na trećoj stranici

Bio je to svojevrsni pothvat. Borna Ćorić je u nedjeljnim popodnevnim satima igrao finale ATP Challengera u Parmi (dobio Eliasa Ymera i osvojio turnir), a već u ponedjeljak ujutro bio je u Zagrebu na predstavljanju umaškog turnira kojega će i sam biti sudionik. Susret s novinarima upriličen je na terasi HTK Zagreb, najtrofejnijeg hrvatskog teniskog kluba, koji je prije nekoliko dana osvojio šesti uzastopni naslov državnog prvaka, ujedno i dugogodišnjeg suorganizatora umaškog ATP turnira.

Želim uspješan Umag

– I sam sam sumnjao hoću li stići na ovo predstavljanje, iako sam znao da ću se maksimalno potruditi. Jer da se finale igrao u večernjem terminu, bilo bi zbilja teško stići na vrijeme – kazao je na početku dobro raspoloženi Borna te potom dodao:

– Iznimno mi je drago što ću ponovno nastupiti u Umagu. Uvijek kažem da mi je to jedna od najdražih destinacija u profesionalnom tenisu. U ovako jakoj konkurenciji nikome neće biti lako ostvariti plasman u završnicu turnira, ali nadam se dobrom ostvarenju na putu povratka nakon ozljede.

Konkurencija je zbilja jaka, do sada je potvrđen dolazak najveće teniske zvijezde u usponu i branitelja umaškog naslova Španjolca Carlosa Alcaraza (7. na aktualnoj ATP listi), Talijana Jannika Sinnera (13.) i Danca Holgera Runea (29.), a popis velikih imena zaokružuju Ćorić i umaški osvajač iz 2016. Talijan Fabio Fognini.

– Zahvaljujem organizatorima na pozivnici, ona mi je u ovom trenutku zbilja bitna. Zaštićeni renking jamči mi nastup na još samo šest turnira, prethodnih šest sam, može se reći, bacio u vodu, a ovako su mi omogućili nastup na jakom turniru a da pri tome ne moram trošiti zaštitu. Kad sam posljednji put nastupio na umaškom turniru 2019. bilo mi je žao što nisam ostvario bolji rezultat (poraz na startu od Talijana Carusa), a nadam se da ću to sada nadoknaditi. Ondje sam zaradio prve profesionalne bodove i Umagu se uvijek rado vraćam. Posljednjih mjesec i pol dana treniram maksimalno i to je dobar znak.

Učinak Borne Ćorića u dosadašnjim nastupima u Umagu je 4:4. Dva puta je, 2014. i 2015., bio u četvrtfinalu.

Koji vam je cilj do kraja godine?

– Nisam postavio neki cilj u tom smislu, nisam o tome razmišljao, tek sam prije mjesec-mjesec i pol počeo trenirati na pravi način, onoliko koliko želim. No volio bih doseći plasman koji će mi jamčiti nastup u glavnom ždrijebu svih turnira. Nadam se da ću ove godine biti zdrav, kao što sada jesam, i da ću igrati svoj najbolji tenis.

Očito je da nije bilo neke proslave zbog trofeja u Parmi?

– Kad mi se renking spusti ispod 100 ili 50, onda mogu početi s feštama. Do tada, dok moram proći dvije stranice da bih vidio svoj renking, s feštama ćemo pričekati – kaže Borna koji je od jučer 203. tenisač svijeta (napredak od 52 mjesta).

Je li sad s desnim ramenom sve u redu?

– Prije šest mjeseci, da mi je netko rekao da ću moći igrati pet mečeva u šest dana, a da rame osjetim samo malo u finalu, što je sasvim normalno, to bih danas potpisao da bude tako do kraja karijere. Nisam to očekivao. Bilo mi je jako drago da sam kondicijski stajao prilično dobro. Rame mi je dopustilo da konačno mogu i trenirati koliko treba.

Bio sam i bolji nego 2019.

U Parmi ste bili prilično uvjerljivi, do naslova ste izgubili samo jedan set?

– Ne želim isticati svoj uspjeh, ali na tim Challengerima na zemlji uistinu ima jako dobrih igrača koji se možda malo muče na betonu i zato nemaju bolji renking, ali na zemlji su jako dobri. Rekao bih da je moja razina tenisa bila čak i bolja nego 2019. kad sam odigrao neke od najboljih mečeva.

Idete li u Wimbledon ili ćete ove godine preskočiti travnatu sezonu?

– O Wimbledonu ću odlučiti za nekoliko dana. Moram sjesti s timom, malo stati na loptu. Odigrao sam puno mečeva, u zadnja dva tjedna osam, što nije puno za nekoga tko igra konstantno, ali ja nisam igrao godinu dana. Pustit ću još dan-dva i onda ću odlučiti. Nema pritiska, jer u Wimbledonu ionako nema bodova – najavio je Borna.

A direktor Umaga Tomislav Poljak mogao je zadovoljno ustvrditi:

– Rok za prijave još nije prošao, no već sad možemo reći da ćemo imati izuzetno jako natjecanje. Sretni smo zbog toga i veselimo se turniru.