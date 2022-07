Ferrari na vrhu zbog lukave taktike, vrućina je stvarala probleme s gumama

Vozač Ferrarija i drugoplasirani u ukupnom poretku za prvaka Formule 1, Charles LeClerc, startat će u nedjelju s prve pozicije utrke za Veliku nagradu Francuske nakon najbržeg kruga u subotnjim kvalifikacijama.

Na mjestima za podij pridružit će mu se dva vozača Red Bulla, svjetski prvak i vodeći u poretku vozača Max Verstappen te trećeplasirani u poretku vozača, Sergio "Checo" Perez.

CHARLES LECLERC TAKES POLE!!! 💪 A brilliant effort from the Ferrari driver who tops qualifying for the seventh time this season 👏 Verstappen takes second place with Perez finishing third. #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/4naVnbdQY6

Kvalifikacije na stazi Paul Ricard u Le Castelletu obilježila je velika vrućina na kojoj vozači nisu morali previše zagrijavati gume prije kvalifikacijskih krugova, čak su ih i štedjeli da se ne bi previše oštetile prije brzog kruga. Kvalifikacije je, u posljednoj rundi, obilježila i Ferrarijeva taktika u kojoj je Carlos Sainz iskorišten kao pomagalo za LeClercovo vrijeme.

Naime, Španjolac je zbog poboljšanja na svojem motoru dobio kaznu u kojoj će startati s pretposljednjeg 19. mjesta u nedjelju, te je u potpunosti odbacio pokušaj brzog kruga kako bi svojem momčadskom kolegi dao "tow" odnosno "slipstream", to jest ubrzanje koje je LeClerc dobio jer je išao iza Sainza, i onda ga je pretekao dok se Sainz maknuo sa strane i odjednom odustao od svojeg kruga.

CHARLES: “Without Carlos [giving me a tow] it would have been much closer. So huge thanks to him. The car feels good. Let’s see how it goes tomorrow”#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/7KVcx4lwxA