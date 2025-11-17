Evo što sad čeka Hrvatsku: Dalić i suradnici već do kraja godine imaju ozbiljnog posla

Hrvatska nogometna reprezentacija, fenomen svjetskog i europskog nogometa, upravo je prokrčila put na svoje 14. veliko natjecanje – od 16 za koliko ih se natjecala od uspostave samostalnosti. Samo jedna usporedba: od Europljana samo su reprezentacije Francuske, Njemačke i Španjolske od 1996. godine bile na svim velikim natjecanjima, Portugal i Engleska sada će ih imati 15, a primjerice Nizozemska 13, dok je Italija izostala s dva posljednja Svjetska prvenstva, a visi joj i treće zaredom. Sve ovo ilustrira grandioznost naše reprezentacije, čiji je niz sada dosegnuo brojku od osam uzastopnih velikih Fifinih i Uefinih turnira, dakle neprekidno smo prisutni u nogometnoj eliti još od Europskog prvenstva 2012. godine. U tom razdoblju Hrvatska je promijenila petoricu izbornika, Bilića, Štimca, Kovača, Čačića i Dalića, a kontinuitet nastupa za reprezentaciju u tom razdoblju imaju samo dvojica reprezentativaca, Luka Modrić i Ivan Perišić.

Te spomenute 2012. godine, kada je Hrvatska bila počinjala svoju zvjezdanu eru, Zlatko Dalić bio je mlađahni, 44-godišnji ambiciozni stručnjak, iznenađujuće proglašen najboljim trenerom u Saudijskoj Arabiji, što je bilo valorizirano prelaskom iz malog Al Faisalya iz Harmaha u najveći azijski klub Al Hilal iz Riyadha. Teško da je bilo tko mogao tada i pomisliti da se u saudijskoj pustinji rađa najveći hrvatski izbornik u povijesti.

Što Hrvatsku čeka do Svjetskog prvenstva 2026. godine? Najprije – ždrijeb skupina: on će biti održan 5. prosinca u Washingtonu i na njemu će se naći poprilično velika hrvatska delegacija: predsjednik HNS-a Kustić, dopredsjednik Vučemilović, glavni tajnik Svetina, direktor Pletikosa, izbornik Dalić, team-menadžerica Olivari, glasnogovornik Pacak, ticketing-mendžer Martinac. Toga dana Hrvatska će saznati suparnike na Svjetskom prvenstvu, a odmah potom Pletikosa, Pacak i Olivari otisnut će se u regiju u kojoj će Hrvatska igrati svoje utakmice, u inspekciju potencijalnih trening-kampova. Fifa u ponudi ima preko 60 kampova za 48 sudionika Svjetskog prvenstva, i naravno obveza je – pa zdravorazumski – biti smješten najbliže mjestu odigravanja utakmica.

Sljedeća sjevernoamerička akcija vatrenih odvijat će se u drugoj polovici ožujka 2026. godine. Naime, tzv. Fifin prozor za dodatne kvalifikacije i za prijateljske utakmice bit će otvoren između 23. i 31. ožujka 2026., i u tom će razdoblju Hrvatska u Orlandu i New Yorku imati dva nastupa. Za sada je planirano da suparnici budu Brazil i Kolumbija, a moguća je i promjena rasporeda – bude li netko od ovih suparnika svrstan u istu skupinu s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu. Uoči maratonskog Svjetskog prvenstva, koje se igra od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. godine, Hrvatska će odigrati još dvije pripremne utakmice. Ti termini bit će između 1. i 9. lipnja sljedeće godine, a Dalić želi bar jednu od te dvije utakmice odigrati na domaćem terenu.

Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskim je prvenstvima odigrala 30 utakmica; ima 13 pobjeda, osam neodlučenih ishoda i devet poraza - po dva od Argentine, Francuske, Meksika i Brazila, te jedan od Ekvadora. Na SP-ima ima tri medalje, bronce iz 1998. i 2022., te srebro iz 2018. godine, na tri turnira nije prošla skupinu, 2002., 2006. i 2014. godine. Otkad je Hrvatska 1998. godine prvi put nastupila na Svjetskom prvenstvu, medalje na tom natjecanju osvajalo je deset nacija: Njemačka i Francuska po četiri, Hrvatska jedina tri, a iza nje svrstale su se Brazil, Nizozemska i Argentina s po dvije, te Španjolska, Italija, Turska i Belgija s po jednom. Engleza i Portugalaca tu nema! Najviše utakmica na SP-ima za Hrvatsku odigrao je Luka Modrić, čak 19, Perišić ih ima 17, Lovren 16, Kovačić 15, Kramarić 14..., a listu najboljih hrvatskih strijelaca na SP-ima predvode Šuker i Perišić s po šest pogodaka, Mandžukić ih je zabio pet, Kramarić tri...

Hrvatska je na sjevernoameričkom tlu odigrala tri utakmice: 28. svibnja 2017. godine u Los Angelesu je pod Čačićevim vodstvom svladala Meksiko s 2:0 pogocima Čopa i Frana Tudora, potom je pod Dalićem 24. ožujka 2018. u Dallasu bila poražena od Perua 0:2, a 28. ožujka 2018. u Miamiju je svladala Meksiko s 1:0. I na kraju, jedan mali kuriozitet, pa i upozorenje: Hrvatska je od 2022. godine osvojila dvije velike medalje, broncu na SP-u u Kataru i srebro u Ligi nacija u Nizozemskoj, no pogledamo li njezin učinak samo u 90-minutnim okvirima, onda su vatreni na posljednja dva velika natjecanja, SP-u 2022. i Euru 2024., bili pobjednici u samo dvije od deset utakmica: protiv Kanade u skupini 4:1 i protiv Maroka 2:1 u bitci za treće mjesto.