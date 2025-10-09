Naši Portali
Barcelonina legenda odabrala

Evo koga Xavi Hernandez jedino smatra boljim veznjakom od sebe
Autor
Željko Janković
09.10.2025.
u 19:30

Što mislite, je li Xavi bio bolji od svojih starih prijatelja Sergija Busquetsa ili Andrésa Inieste, Michela Platinija, Lothara Matthäusa, Zica? Pišite nam u komentarima...

U nedavnom viralnom videu, legenda Barcelone Xavi Hernandez osvrnuo se na svoju sjajnu karijeru i imenovao Zinedinea Zidanea jedinim veznjakom kojeg smatra boljim od sebe.

Izazov je bio da progovori samo kada čuju ime igrača boljeg od sebe. Počelo je lako, kada su spomenuta imena obećavajućih mladih igrača, koji nisu ni blizu Xavijevom statusu.

Xavi je šutio dok je voditelj spominjao imena Arde Gülera, Kobbieja Mainoa, Gavija, Eduarda Camavinge, Pabla Barriosa, Tijjanija Reijndersa i Fermína Lópeza.

Voditelji su zatim spomenuli neke igrače s malo više iskustva. Federico Valverde, Martín Zubimendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Jude Bellingham, Florian Wirtz i Pedri bila su sljedeća imena koja su pročitana. Xavi je i dalje šutio.

Zatim su voditelji pomaknuli na višu razinu, do popisa igrača, uglavnom umirovljenih, koji su možda Xaviju više na ljestvici. Kevin De Bruyne je još uvijek aktivan, ali je legendarna figura. Ipak, Xavi je šutio. Sljedeći je spomenut Andrea Pirlo, a Xavi je malo razmišljao, ali nije rekao ni riječi.

Konačno se sve promijenilo kada se spomenulo Zidaneovo ime, a Xavi je pokazao poštovanje prema vještini, smirenosti i utjecaju francuskog maestra na igru...

Što mislite? Je li Xavi bio bolji od svih tih igrača, ali ne i Zidanea? Ili ga smatrate GOAT veznjakom? I je li Xavi bio bolji od svojih starih prijatelja Sergija Busquetsa ili Andrésa Inieste? Što je s Lukom Modrićem? Michelom Platinijem? Lotharom Matthäusom? Zicom?...  
 

