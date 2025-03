Europski div otpušta 40 posto ljudi! Otkazi pljušte, stanje je užasno, a jednom čovjeku je najteže

Moral među igračima Manchester Uniteda ionako je vjerojatno prilično nizak. A prema pisanju The Suna, vijest da čak 450 zaposlenika kluba gubi posao – oko 40 posto ukupne radne snage – sigurno ne popravlja situaciju. Prije svega, sigurno je teško treneru Rubenu Amorimu stalno odgovarati na pitanja o nečemu za što nije kriv, a u klubu je tek kratko vrijeme. S obzirom da je United u donjoj polovici tablice, i s PR stajališta, ovo izgleda užasno. Kada su zadnji put objavljene neke pozitivne vijesti s Old Trafforda? Vjerojatno kad je Amorim imenovan trenerom – iako taj optimizam nije dugo trajao.

- Provevši veći dio svoje karijere u Watfordu, znatno manjem klubu s manje zaposlenih, bio sam zapanjen kad sam čuo da je United zapošljavao čak 1140 ljudi prije nego što je Sir Jim Ratcliffe krenuo s otkazima. Možda su mnoge uloge koje Ratcliffe ukida nebitne. Možda je doista bilo viška. A možda mnoge od tih ljudi igrači nikad nisu ni upoznali. Kada čujete za 450 otkaza – 250 u prošlom krugu, a još 200 ih slijedi – to može zvučati samo kao brojka - napisao je Troy Deeney, nekadašnji napadač Watforda.

- Ali onda sam se sjetio zaposlenika u pozadini Watforda, ljudi koje zapravo poznajem, i tada je to postalo osobnije. Jer neki od tih ljudi su srce i duša nogometnog kluba. Na primjer, u kantini trening centra u Watfordu bile su Linette i Sharon. Posluživale su nam hranu i piće, ali su radile i puno više od toga. Ako bismo izgubili nekoliko utakmica, one su bile te koje su nas podizale. Ako nas je trebalo malo spustiti na zemlju, one bi nas prizemljile - dodao je Deeney u svojoj kolumni.

- Linette je bila u klubu 35 ili 40 godina – još od prvog mandata Grahama Taylora kao menadžera. Da ste se osjećali loše, samo se pokušajte požaliti njoj i Sharon i čuli biste nešto poput 'oh da, sigurno je jako teško biti profesionalni nogometaš, srce mi krvari za tobom'. Sigurno postoje takvi zaposlenici i u trening centru Uniteda. I nadam se, za dobrobit igrača, da takvi ljudi ne dobivaju otkaze - napisao je.