Eksplozija potresla grad, supruga slovenske zvijezde objavila plan za evakuaciju: 'Dobra sam u ovome'

Nebo iznad južne Kalifornije u četvrtak navečer obasjala je zastrašujuća narančasta svjetlost dok je snažna eksplozija potresla rafineriju nafte Chevron u El Segundu pored Los Angelesa. Vatrena stihija, vidljiva kilometrima daleko, izazvala je paniku među stanovnicima koji su isprva pomislili na najgore scenarije. "Mislio sam da je pala nuklearka ili tako nešto", izjavio je za lokalne medije Mark Rogers, koji je prekinuo nogometnu utakmicu zbog gustog dima. Drugi su svjedoci opisivali plamenove visoke gotovo stotinu metara i tutnjavu koja je zatresla prozore okolnih kuća. Eksplozija se dogodila oko 21:30 po lokalnom vremenu, a hitne službe odmah su zatvorile obližnje prometnice kako bi osigurale pristup vatrogascima.

Područje El Segunda, smješteno dvadesetak milja jugozapadno od centra Los Angelesa, nije samo industrijska zona, već i dom trening centra i uredskih prostorija hokejaškog kluba Los Angeles Kings. Upravo zbog toga, u neposrednoj blizini opasnosti našla se i obitelj kapetana momčadi, slovenske hokejaške legende Anžea Kopitara. Dok je Anže bio s timom na pripremnoj utakmici u Salt Lake Cityju, njegova supruga Ines s djecom proživljavala je dramatične trenutke. Zabrinuti prijatelji i pratitelji ubrzo su počeli slati poruke, a ona se oglasila putem svog Instagram profila kako bi ih umirila.

Foto: Screenshot Instagram

U objavi na Instagramu, Ines Kopitar potvrdila je da je njezina obitelj na sigurnom. "Svi smo dobro. Hvala svima koji su se javili", napisala je uz sliku televizijskog ekrana koji je prenosio izvanredne vijesti o požaru. Međutim, otkrila je i da je situacija bila dovoljno ozbiljna da su se pripremali za najgore. U jednoj od idućih objava pokazala je spakirane kovčege, spremne za moguću evakuaciju, te uz dozu crnog humora dodala: "Već sam jako dobra u paničnom pakiranju". Njezina objava brzo je pokazala ljudsku stranu priče iza blještavih naslova o industrijskoj katastrofi, otkrivajući strah i neizvjesnost s kojima su se suočile brojne obitelji te noći.

Unatoč silini eksplozije i dramatičnim prizorima, vlasti su izvijestile kako, srećom, nije bilo ozlijeđenih. U gašenju požara sudjelovalo je više vatrogasnih postrojbi pod zajedničkim zapovjedništvom, a vatra je uspješno stavljena pod kontrolu i ograničena na jedan procesni dio unutar golemog kompleksa rafinerije. Stanovnicima je savjetovano da ostanu u zatvorenom zbog praćenja kvalitete zraka, iako službena naredba za evakuaciju šireg područja nije izdana. Rafinerija u El Segundu, izgrađena davne 1911. godine, najveća je na zapadnoj obali SAD-a i dnevno prerađuje stotine tisuća barela sirove nafte, što dodatno naglašava razmjere potencijalne opasnosti. Požar je u potpunosti ugašen do petka ujutro, a Chevron je pokrenuo istragu kako bi se utvrdio točan uzrok incidenta koji je na noge digao cijeli Los Angeles.