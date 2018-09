Dok Ronaldo gleda kako Mandžo zabija, sin mu zablistao u debiju

Cristiano Ronaldo odigrao je tri utakmice u Serie A, no prvijenac za Juve u tom natjecanju još nije dočekao.

I dok tata gleda kako Mandžukić trese mreže, Cristiano Junior zablistao je u debiju za momčad stare dame do devet godina.

U pobjedi nad Lucentom 5:1 sin portugalske zvijezde zabio je četiri gola.

Cristiano Junior just scored his first goal for Juventus Under 9.👌👌

A player trained by none other than @Cristiano Ronaldo himself.🔥🔥

A left winger like his dad

Same playstyle

Same run

Same shot

Same goal

Like father like son.🔥🔥🔥 pic.twitter.com/X2rFsmcSZu