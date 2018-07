Dino Rađa: Premijer liga osnovana je za  te momke

Na velikim svjetskim natjecanjima za mlađe kategorije (kadeti, juniori, mladi) hrvatski su klinci dosad osvojili 16 medalja (12 europskih i četiri svjetske), no nekako se najposebnijom čini upravo ova posljednja, osvojena u nedjelju u njemačkom gradu Chemnitzu na EP-u selekcija do 20 godina.

Jer, tim srebrom, nakon finalnog poraza od Izraela (66:80), okitili su se dečki etiketirani kao naraštaj gubitnika, selekcija koju se smatralo ružnim pačetom hrvatske košarke.

A njima kao da je upravo to omalovažavanje bilo pogonsko gorivo. Toliko su motivirano igrali da su na Emilija Kovačića, bivšeg hrvatskog reprezentativca, danas skauta Phoenix Sunsa, ostavili tako snažan dojam da je još prije polufinala s Njemačkom na Facebooku napisao:

Podredili su se momčadi

“Ne znam hoće li osvojiti medalju, no ova naša selekcija igra prekrasno.”

Dečki su medalju osvojili, a Kovačić je na dan finala sve pojasnio:

– Baš sam oduševljen i ponosim se ovom našom vrstom. Bilo mi je toplo pri srcu jer su dečki djelovali impresivno. Recimo, u jednom napadu u polufinalu vidio sam osam dodavanja a da loptom nije dotaknut parket. Bio mi je užitak gledati nesebičnu košarku kakvu su igrali, a i jako puno pomažu jedan drugome u obrani. Zapravo, djelovali su kao da godinama igraju zajedno, a to je kvaliteta koja se u tom uzrastu baš i ne viđa često. Čak su i emocije znali držati pod kontrolom, a kada bi sjedili na tribinama, sjedili bi kao vojnici.

A za takvo što zasigurno je najzaslužniji trener Damir Rajković i njegov pomoćnik Aleksandar Šćepanović. O njihovu učinku govorio je glavni instruktor HKS-a Darko Kunce:

– Treneri su mladu reprezentaciju u četvrtfinalu i polufinalu vodili savršeno, a nije nevažno i to što su imali kontinuitet jer su i lani bili s tom momčadi. Da su naši izbornici mlađih uzrasta imali kontinuitet, da nisu mijenjani nakon samo jednog velikog natjecanja, bilo bi još medalja. Na primjeru Ante Nazora najbolje ćete vidjeti što je značio kontinuitet povjerenja. Naime, Nazor je s Hrvatskom na Eurobasketu osvojio kadetsko zlato, kadetsku broncu, juniorsko srebro, juniorsku broncu te svjetsko srebro, a još 2010. je kao pomoćnik Bori Kurtoviću osvojio svjetsku broncu.

Nakon prošloljetnog oranja i kopanja po diviziji B i povratka u diviziju A, cilj je bio sačuvati se od novog propadanja. A izboren je finale, i to je jedna od najvećih transformacija u hrvatskoj košarci dosad, o kojoj njezin trenerski potpisnik govori ovako:

– Igrači nisu bili naučeni na težak rad pa je tome bilo dosta otpora, no ipak smo se dogovorili da ćemo jako puno raditi. Bilo je žalopojki, no kada su vidjeli da nam to donosi rezultate, podredili su se momčadi.

Među onima koji su izostali (Bajo, Nikić, Buljević, Čizmić, Barišić, Paić...), nisu svi bili ozlijeđeni, pa je bilo i onih koji su mogli biti u sastavu, ali su sami sebi bili važniji od reprezentacije.

– To je generalni problem hrvatske košarke koji se u budućnosti mora riješiti. Nekima će sigurno biti žao što nisu bili s nama, no ja želim uživati u ovom trenutku.

To je nešto čime će se morati pozabaviti i vodstvo Hrvatskog košarkaškog saveza (obojica Vrankovića) pa tako i Dino Rađa, predsjednik Stručnog savjeta, koji ističe:

– Svi ti momci igrali su u Premijer ligi, koja je za njih i osnovana, i otkako smo ukinuli to famozno zaštićeno godište počeli smo dobivati rezultate. Govorili su nam da ne znamo što radimo, no mi to jako dobro znamo, ali znamo i da se igrači ne stvaraju preko noći. Sve to dečki su napravili timski.

Možda je tome tako jer su oni i sami bili svjesni da među njima nema budućih NBA igrača koji bi vukli cijelu selekciju, kao što su to svojedobno činili Šarić i Hezonja.

– Mi smo jako nerealni, svi samo gledamo NBA ligu i mislimo da kada nema NBA talenata nemamo što izabrati. No, sada imamo podlogu za drugi dio kvalifikacija za SP kada nećemo moći računati na NBA igrače – ističe Rađa koji je često govorio i o tome da treba više ulagati i u trenere, da takvi potencijali kakav je svojedobno bio Damir Rajković i u mladim danima imaju vjetar u leđa, a ne u prsa.

Agresivno i nesebično

– Njegovim dolaskom u Škrljevo ta se momčad preporodila i on zato i jest izabran za jednog od izbornika. Možete nama u HKS-u prigovarati zbog čega god hoćete, ali zbog poštenja ne. Mlađe selekcije dajemo onima koji to zasluže, a ne preko veze.

Kad se povela priča o igračima, proslavljeni centar nam je kazao da je vrlo važnu ulogu sada odigrao igrač na njegovoj poziciji.

– Najviše mi se svidio Toni Nakić, no ključan je za momčad bio centar Ljubičić. Ispod koša je davao sigurnost, može igrati leđima okrenut košu, zabija zicere, ima dobar tajming. Koliko je značio osjetilo se i u finalu nakon što je izašao.

Sretna je okolnost bilo i to što je ovo naraštaj s više dobrih braniča, s kojima smo obično oskudijevali.

– Imamo bekove koji su fizički zvijeri, mogu raditi pritisak na cijelom terenu. Kada dva takva “dobermana” spojite s Bogdanovićem, Šarićem i Zupcem, to je ozbiljna momčad. Ova će selekcija biti izvor dobrih igrača, ne i zvijezda, no sada od Kalajžića, Uljarevića, Perkovića i Barnjaka treba izvući maksimum.

To kako je igrala selekcija U-20 (agresivno i nesebično) bit će model po kojem će morati raditi i ostali izbornici.

– Taj model – agresivno do kraja, uz brojne rotacije i puno energije – HKS postavio je kao prioritet. Tako su igrali kadeti na SP-u i bili su sedmi, a tako će igrati i selekcije U-16 i U-18 pred kojima su ovog ljeta EP-i – najavio je Rađa.