Dinamovom senatoru nije se svidjelo što je zamijenjen. Je li bio ljut na trenera ili na sebe?

U petak Dinamo u susretu sa Šibenikom nije "umirao u ljepoti", nogometnu ljepotu ponudio je Osijeku, ali je i nesretno izgubio, a sad u Maksimiru, kad igrom nije briljirao, slavio je s 3:0. I to je nogomet, u Osijeku su plavi imali više od 20 udaraca prema vratima, dvaput su pogađali vratnicu, jednom prečku, spašavao je domaćine i vratar Malenica.

Očito nema nedodirljivih

U petak je sve bilo drukčije, plavi su imali tri udarca u okvir vrata i postigli tri pogotka, sigurni smo da su s takvim scenarijem sretniji negoli s onim osječkim izdanjem kada su igrali doista dobro i ostali bez bodova kojima su se mogli ozbiljno približiti Rijeci i Hajduku jer su i oni u tom kolu, igrajući prije Dinama, izgubili.

Dinamov trener Fabio Cannavaro i u Osijeku i protiv Šibenika vukao je slične poteze, posegnuo je za dosta zamjena i to mu u Osijeku nije donijelo ništa, a u petak je u Maksimiru s izmjenama apsolutno pogodio. No pokazao je i da nema nedodirljivih, O. K., Baturina je sam tražio zamjenu jer je dobio udarac, nije ništa strašno, ali bolje da je izašao. No izveo je i starosjedioca u Maksimiru, Stefana Ristovskog, pa i zvijezdu Marka Pjacu.

Stefanu Ristovskom nije se svidjelo što je zamijenjen, ne znamo je li bio ljutit na trenera zato što ga je izvukao iz igre ili na sebe jer nije bio zadovoljan svojom igrom. Kako bilo, stradala je jedna bočica koju će, prema Cannavarovim riječima, Ristovski platiti, a trener Dinama demantirao je da mu desni bek pri izlasku nije dao ruku.– Pružio mi je ruku. Da nije, ubio bih ga, ha, ha... – šalio se kasnije Cannavaro.No nije se šalio kad je govorio o dobroj partiji Arbera Hoxhe.

– Znamo da je odličan igrač. Imam više od dvadeset dobrih igrača. Sretan sam i zbog Galešića, sretan sam zbog svih, vratar Čavlina pametno je postupio u mnogim situacijama – rekao je trener plavih.

To što ima, kako kaže, više do dvadeset dobrih igrača zapravo mu daje obvezu da s tim kadrom nešto i napravi. I prijašnji treneri govorili su da Dinamo ima najbolji i najkvalitetniji kadar u Hrvatskoj, a taj je kadar sad još i jači nakon ovog prijelaznog roka. Podsjetimo, došli su Niko Galešić, Bartol Franjić i Wilfried Kanga. Te nove akvizicije zasad su opravdale dolazak koliko god je "uzorak" mali. No Galešić je dočekao svoj debi u Dinamu i igrao dobro te samo skromno rekao:

– Odradio sam posao.

Da, ali važno je da ga je odradio dobro, jer nije lako prvi put zaigrati u dresu Dinama. Kanga je pokazao da je borac, čvrsti centarfor, i mogao bi dobro doći plavima. Jedino, još nije postigao pogodak, a imao je nekoliko prilika, no dosad je pogađao vratnice ili su mu suparnički vratari "skidali" te pokušaje. Bartol Franjić odigrao je jednu i pol utakmicu, ozlijedio se u Osijeku pa je morao iz igre i protiv Šibenika ga nije bilo, ali u tih 120 minuta pokazao je da će biti dobro rješenje na lijevom beku.

Dinamo ima pokrivene sve pozicije s minimalno dva igrača i to su argumenti zbog kojih se optimistično smije gledati na nastavak prvenstva. Vidjet ćemo kako će to sve Cannavaro "hendlati", on drži da će svi biti zadovoljni jer će svi igrati. S tim mora biti oprezan, puna svlačionica kvalitete ponekad može biti i problem ako sve u momčadi nije dobro položeno, jer dobra atmosfera lako se pokvari kad ima nezadovoljnih.