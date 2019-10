Dinamovo dijete brani protiv modrih: Motivira me kada me napadaju Petkovića, Olmo...

Kada je Gorica prošle sezone ušla u Prvu HNL, protresla je cijelu ligu. Klub iz Turopolja do najvećeg ranga hrvatskog nogometa nije se probio samo da bi preživljavao. Već tada imao je ambicije napraviti nešto na domaćoj sceni. Dokazao je da može igrati protiv svakoga, osim možda protiv Dinama s kojim u pet utakmica ima i pet poraza. No nadaju se da takav ishod neće biti i sutra (18 sati) kada se s njim sastaju u prvenstvenoj utakmici.

– Našu priliku vidim u zakonu brojeva. Dva, tri puta bilo je tijesno s njima. Mislim da su favoriti, ali imamo svoje šanse, možemo im dobro parirati – kaže Kristijan Kahlina (27), vratar goričke momčadi.

Puno sam napredovao

Inače Kristijan je Dinamovo dijete. U njemu je stasao igrajući u mlađim uzrastima, a onda je otišao u Sloveniju. Kratku avanturu tamo zamijenio je Goricom koja je tada, 2016., bila u Drugoj ligi. Tamo se ustalio, imao kontinuitet branjenja i uvelike je napredovao. Do sada je upisao 115 utakmica za Goricu.

– Sigurno da sam napredovao jer dugo sam igrao tu Drugu ligu, 16 godina. Tako da iza sebe imam dosta utakmica, ritam i dobru formu. Konstantan sam pa i napredujem.

Kako je jednom vrataru braniti kada zna da će ga napadati igrači poput Petkovića, Gavranovića ili Olma...

– To je samo motiv više da pokažeš da možeš s takvim igračima koji igraju u reprezentacijama. Cijeloj momčadi je veći motiv. Čak smo i koncentriraniji kada igramo protiv Dinama nego kada igramo protiv neke druge momčadi. Moraš biti na 120 posto da im možeš parirati – objašnjava vratar koji je nahvalio i suparničkog – Dominika Livakovića.

– Livi brani fantastično. Zadnje dvije sezone ima kontinuitet. Ne podcjenjuje HNL. U svakoj utakmici daje sto posto. Puno je napredovao, zasluženo je broj jedan u reprezentaciji. Daje tu sigurnost i mislim da je zaslužio transfer, prerastao je on HNL.

Livaković je iznad HNL-a, a je li i Dinamo?

– Ima dobrog trenera koji sve radi odlično. Ima gotovo dvije momčadi, igrače koji mogu igrati u prvoj postavi u bilo kojem trenutku. Nakon poraza od Varaždina (0:1) igrači su nešto naučili. Ne vjerujem da nas podcjenjuju, a ni HNL. Trener ih je tada naučio neke stvari – kaže Kahlina pa se osvrće na napredak svoje momčadi.

– Mislim da igramo bolje nego prošle sezone, a ponovno smo na petom mjestu. Nedostaje nam ono nešto da postanemo stvarno ozbiljna momčad. Neke dvije, tri pobjede u kontinuitetu.

Budući da je Hajduk prvi, Dinamo ga “lovi”, a puno klubova vreba top 4, liga je ove sezone napetija.

– Liga je za nekih 10, 15 posto jača. Rijeka, Hajduk, Osijek... pojačali su se bivšim i aktualnim reprezentativcima. Bradarić i Andrijašević došli su u HNL i velika je konkurencija za ulazak u top 4.

Gorica zato nastoji ostati stabilna. Momčad je to koja ne prodaje i ne dovodi puno igrača.

– Igračima to puno znači jer je u svlačionici mir. Da ima puno dolazaka i odlazaka, to bi značilo da svatko mora strepiti za svoju poziciju. Klub vjeruje u nas – kaže vratar koji je ljetos imao nekoliko ponuda. No odlučio je ostati u Gorici.

– Bilo je poziva i mogućnosti odlaska, ali ništa konkretno što bi zadovoljilo klub i mene. Ostao sam i nije mi žao. Nismo se raspali, dobra grupa ljudi je tu. Nadam se da će na zimu biti novih ponuda. Svakom utakmicom želim dokazati da moram braniti i sljedeću – objasnio je kapetan momčadi koji uživa u toj ulozi.

Sviđa mi se uloga kapetana

– Uloga kapetana mi se sviđa. Nije mi to opterećenje i, da nisam kapetan, vodio bih jednu od glavnih riječi jer sam dugo u klubu i sa svima sam dobar. U svlačionici smo kao jedan. Kada nemaš novca da kupiš nekog za milijun eura, onda mora biti dobra kohezija.

A tu je koheziju osjetio i Iyayi Atiemwen koji je Goricu zamijenio Dinamom.

– Čujem se s njim. Kada se vidimo u gradu ili kada mi trebaju karte za Ligu prvaka, tu je. Imamo korektan odnos.

Za kraj se osvrnuo i na svoje uzore.

– Kada sam bio mlađi, intenzivno sam pratio Huga Llorisa. Možda je visinom sličan meni, brz je i eksplozivan. Sviđa mi se njegov stil. Trenutačno mislim da je Ter Stegen najbolji. Ne kopiram ga, ali ga pratim.