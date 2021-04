Dinamo uoči Villarreala ima jedan ogroman problem, kako će ga Krznar riješiti?

Hrvatski nogometni anali zauvijek će nas prisjećati na ono što je Dinamo u osmini finala Europske lige napravio velikom i bogatom Tottenhamu, nakon 0:2 poraza u Londonu, u Maksimiru je isprašio Spurse s 3:0.

Upisao se Dinamo time u povijest, ali plavi tu ne žele stati, jer “olovku” koja piše povijest još imaju u rukama. I budu li je koristili tako dobro kao u uzvratu s Tottenhamom, možda će se ta povijest ponovno morati mijenjati. Jer, Dinamo danas igra prvu četvrtfinalnu utakmicu Europske lige protiv Villarreala i želi otići, zasad, još korak dalje, među četiri najbolje momčadi Europske lige.

– Čeka nas četvrtfinale Europske lige i uživamo u tom postignuću i sjajnoj atmosferi, tako čekamo Villarreal. Njemu svaki respekt, u dobroj je formi, igra odlično. Opet će nam na suprotnoj strani biti odlična momčad koja će testirati naše sposobnosti, vidjet ćemo koliko možemo protiv takvog suparnika, a vjerujem da možemo – kazao je Dinamov trener Damir Krznar.

Ono što je najveći problem i o čemu se nagađalo posljednjih dana zdravstveno je stanje napadača plavih Brune Petkovića i Marija Gavranovića. I vijesti nisu dobre.

– Malo je izgleda da će Gavranović biti u konkurenciji za utakmicu. Petković je s nama odradio dva treninga, ali to još nije sto posto onaj Petković. Vidjet ćemo se s liječnikom i čuti njegovo mišljenje te onda biti pametniji. Nemojte me držati za riječ, nećemo se odlučiti sve do same utakmice, ali ako i bude u kadru, onda će nam na raspolaganju biti samo 15 do 20 minuta. Gvardiol je spreman, od njega očekujemo ozbiljnu minutažu.

Krznar tako mora pronaći novu špicu, puno je nagađanja hoće li Oršić, koji je krilni igrač, a protiv Tottenhama igrao je na mjestu beka, sada biti špica ili će se posegnuti za Atiemwenom, možda i Tolićem koji se pojavio kao ideja.

– Neće biti puno promjena u sastavu, uz one na koje smo prisiljeni, iako će neki naši vezni igrači dobiti neke obveze. Neće biti velikih iznenađenja kao što ih je bilo u susretu s Tottenhamom, ali nešto ćemo malo promijeniti – kaže Krznar.

U pripremi za utakmicu s Tottenhamom sudjelovao je i Zoran Mamić, jeste li se i sada čuli?

– Jesmo, ali smo više pričali o vremenu i plaži u Dubaiju koju smo posjećivali. Iznio sam mu neke ideje za utakmicu, a on mi je samo odgovorio: Nisam odavde! – nasmijao se novi trener maksimirske momčadi.

Tko više leži Dinamu, Tottenham ili Villarreal?

– Kako smo izbacili Tottenham, očekivalo bi se da kažem da nam Tottenham više leži, ali ne može nitko reći da mu Tottenham leži. No, riječ je o dva drukčija stila nogometa, Spursi igraju brzo i prodorno, a Villarreal voli držati loptu, kreće od vratara, igra tzv. tika-taku i teže mu je parirati. Kad dulje budemo bez lopte, na što nismo navikli, morat ćemo igrače pripremiti na to da ne gube glavu, da ostanu koncentrirani, strpljivi, da zatvore međuprostore. No, mogu reći da je teže bilo pripremati momčad za Villarreal nego za Tottenham.

Otkrio je i što plavi moraju napraviti da bi zaustavili opasne igrače Villarreala.

– Moramo suziti prostor između naših veznih igrača i zadnje linije, tu sjajni Gerard Moreno stvara nered, a opasan je i Bacca.

Trener Villarreala Unai Emery sipao je komplimente na Dinamov račun.

– Rekao sam nakon Tottenhama da nam je najveći kompliment dao Mourinho kad je u obje utakmice istrčao s najboljom momčadi. Nakon te utakmice više nismo “underdog”, ali nema dvojbe da je Villarreal favorit, a mi smo spremni iz sjene napraviti novo čudo – rekao je Damir Krznar.

Za čudo se priprema i Lovro Majer koji će igrati u današnjem četvrtfinalu protiv španjolske momčadi, a kasnije i u četvrtfinalu Eura s mladom hrvatskom reprezentacijom protiv Španjolske.

– Svi nestrpljivo čekamo utakmicu, veselimo joj se, velika nam je to nagrada za sve što smo postigli ove sezone. Ali, ne idemo uživati, već se boriti, dati sve od sebe, a svi vjerujemo da možemo izbaciti i Villarreal. Igrali smo već s puno velikih momčadi. Velika je stvar pobijediti Tottenham, ali nije riječ samo o pobjedi. Naime, osjetili smo da možemo igrati s bilo kime, pobijediti bilo koga na svijetu. I to nas puni samopouzdanjem. Ne bih rekao da smo “nabrijani” na tu utakmicu, već da je smireno čekamo. Svi smo uvjereni da možemo napraviti još jedno čudo. Znamo svoje kvalitete, znamo koliko vrijedimo, i to u utakmici s Villarrealom želimo i pokazati – kazao je Majer.

Preko videoveze imali smo priliku slušati i trenera Villarreala Unaia Emeryja i stopera Raula Albiola.

– Razgovarao sam s igračima pojedinačno i zajednički o Dinamu, upoznao ih s individualnim kvalitetama Dinamovih igrača i s onim što rade kao momčad. Morat ćemo se prilagoditi takvom suparniku. Dinamo je momčad koja igra da bi pobijedila, dinamična je i brza, ima opasan protunapad, probija po krilu, ali i kroz sredinu. No, kad treba, zna se i braniti. Moramo za nju naći puno odgovora, paziti na naše linije, ali i na kontre. Cilj nam je držati loptu, ma bit će to utakmica totalnog nogometa. Vidjeli smo kako je Dinamo izbacio Tottenham. U startu se činilo da će biti podređen Tottenhamu, ali vidjeli ste kako je znao iskoristiti svoje prilike, Dinamo je doslovce pregazio Tottenham – ustvrdio je trener Unai Emery.

Albiol je sa Sevillom već osvojio Europsku ligu, sad želi i drugi naslov.

– Taj naslov sa Sevillom teško je uspoređivati, tada sam igrao samo pola sata u četvrtfinalu. No, sad bismo željeli osvojiti taj lijepi trofej iako to neće biti nimalo lako. Neće biti lako ni danas, pa Dinamo je, i to još kako, izbacio Tottenham, ima puno reprezentativaca u svim reprezentacijama i znamo da je vrlo opasan. To je momčad koja je stalno prvak Hrvatske, veliki klub, igrao je više puta i u Ligi prvaka, tako da smo dobili veliko upozorenje. Ova prva utakmica je jako važna. I dosad smo prve utakmice igrali u gostima i bilo je dobro, a sad moramo protiv Dinama igrati jednako tako dobro – kazao je Raul Albiol koji je hvalio napadače Dinama, no danas bi se mogao sresti s nekim iznenađujućim imenom u vršku napada plavih.