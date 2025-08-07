'Dinamo nosi cijelu Hrvatsku, to je očito. Rijeka? Nemojte misliti da Mišković nema rješenje...'

Riječi poput sramote i debakla obilovale su medijskim prostorom i navijačkim razgovorima nakon što je hrvatski prvak Rijeka u prvom dvoboju trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu upisala domaći 1:2 poraz protiv irskog autsajdera Shelbournea. Nešto odmjereniji pristup ovom porazu je dan nakon utakmice imao naš sugovornik, bivši hrvatski reprezentativac i dugogodišnji trener u hrvatskom nogometu, Igor Pamić (55) koji danas radi kao trener drugoligaša Karlovca.

- Kao što sam rekao i u najavi, očekivao sam da Rijeka ne smije juriti i da mora gledati na svih 180 minuta. Rekao sam to zato što Rijeka bez ovih nekoliko igrača, pogotovo bez Fruka, nije ista Rijeka. Dogodilo se to da je Rijeka imala inicijativu koja nije bila nešto opipljivija, bez pravih izglednih šansi. Evidentno je da se Rijeka mučila, što je i razumljivo. Rijeka ima svojih problema i jučer je pokazala svoju ranjivost; da je prilično bezopasna prema naprijed kad ne igra Fruk.

Budući da je prodaja Tonija Fruka prilično izgledna ovog ljeta, hoće li onda Rijeka patiti?

- Nemojte misliti da Damir Mišković i Darko Raić-Sudar nemaju novo rješenje u slučaju prodaje Fruka. Siguran sam da neće ići prijelazni rok raditi bezveze, a to su s godinama i dokazali. Fruk je sada nevjerojatno važan igrač za Rijeku, to znate vi, to znam ja, to znaju svi. Međutim, Rijeka će sigurno pronaći adekvatno rješenje nakon prodaje Fruka za dobru svotu. Ne vjerujem da će prodati Fruka, a da neće dovesti nikoga.

Je li ovaj poraz protiv Shelbournea nastavak poražavajućeg trenda hrvatskog koeficijenta u europskom nogometu?

- Očito je da je za gotovo sve bodove hrvatskog koeficijenta u Europi zaslužan Dinamo, koji nas iz godine u godinu predstavlja u Europi na visokoj razini. Rijeka se proteklih godina uspjela koji put plasirati u Europu, dok Hajduk i Osijek nisu donijeli ništa. Bojali smo se da neigranje Dinama u Ligi prvaka, odnosno kvalifikacijama u Ligi prvaka može dovesti do lošijih europskih rezultata. Međutim, Rijeka je ta koja je zasluženo uzela prvenstvo, i uopće ne mogu reći da je protiv Ludogoreca loše predstavljala hrvatski nogomet. Meni to uopće nije bilo loše. Sveukupno gledano, naravno da je stanje loše. Naši klubovi, osim Dinama, muče se s ekipama koje su nižerazredne, i po statusu i po kvaliteti. Bila to Gzira, Drita, "Mita", "Pita" ili Shelbourne. To klubovi poput Rijeke, Hajduka i Osijeka trebaju pobijediti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Što kažete na podatak da je, primjerice, Cipar u protekle četiri sezone imao sedam različitih klubova koji su se plasirali u Europu, a Hrvatska samo jedan?

- Siguran sam da se u ciparskim klubovima ulaže puno više nego u, recimo, Rijeci. Nemojmo zaboraviti da je Rijeka prošle sezone prodavala i bila prvak, to je za mene ekstra uspjeh. To je majstorija svih ljudi u klubu. Na Cipru se uvijek nađu barem dva-tri kluba koji su financijski jači.

U protekle tri-četiri sezone HNL je vrlo napet, naslov prvaka se odlučuje u samim završnicama, a u Europi je Dinamo i dalje daleko ispred svih ostalih. Kako objasniti tu anomaliju?

- Tu postoji jedan vrlo važan segment, a to je mentalitet u klubu. Dinamo je u mentalnom smislu kao klub toliko napredovao da je došao do točke gdje je Europa i za klub i za momčad i za navijače normalna stvar. U početku je Dinamo ulazio u Ligu prvaka i nije osvajao ni boda, imao negativne rekorde za gol-razliku, ali se s tim novcem godinama stvarala momčad i stabilnost u klubu kako bi se do rezultata u Europi došlo. Nažalost, za ostale hrvatske klubove je to još nedostižno. Naravno da smo svi očekivali da će Rijeka pobijediti Shelbourne, ali nemojmo zaboraviti da ta Rijeka još uvijek može proći Shelbourne. Gledajte, normalno je da će se klub poput Rijeke mučiti s tim manjim momčadima, jer se, osim onih najjačih ekstra klubova u Europi, razlika u kvaliteti između klubova konstantno smanjuje. Ja u ovoj situaciji ne vidim veliki problem. Jednostavno, pobjednički europski mentalitet u Hrvatskoj ima samo Dinamo.

Baš na tu temu mentaliteta u Europi, koliko je važan aspekt iskustva, odnosno manjka iskustva europskih utakmica za igrača ili klub?

- U svakom slučaju je važan. Najlakše bi bilo kupiti igrača s pobjedničkim mentalitetom u velikim utakmicama, ali takvi igrači jako puno koštaju i opet se vraćamo na priču o budžetu. Dakle, s budžetom kakvog većinom imaju naši klubovi, iskustvo igranja najvećih utakmica ne možete kupiti. Nažalost ili na sreću, u nogometu najbolje učiš na svojim greškama. Tako su i Rijeku protiv Ludogoreca koštala dva gafa, dva crvena kartona koja su plod manjka iskustva u takvim utakmicama. U takvim utakmicama predstavljaš cijelu Hrvatsku pred Europom, i tu i stres i odgovornost postaju puno veći faktori.

Budući da je poraz protiv Shelbournea bio neočekivan, kako s trenerske strane mentalno podići momčad uoči iduća dva gostovanja, prvo u Osijeku, a onda i u Dublinu?

- Tu nitko Đaloviću niti bilo kome u klubu ne može dati savjet. Rijeka je poslije pretprošle sezone bila u teškoj situaciji jer je bila blizu oba trofeja, a na kraju ostala bez ičega. Za klub poput Rijeke je teško takvo što ponoviti, a na kraju je Rijeka došla do tog strahovitog uspjeha prošle sezone. Nema sumnje da će oni znati reagirati i u Osijeku, a pogotovo u Irskoj, pa nije se za njih tu ništa posebno loše dogodilo. Rijeci i dalje dajem velike šanse za prolazak dalje - zaključio je Igor Pamić.