Dinamo je odustao od dovođenja vatrenog, no dogovorio dolazak novog pojačanja. Ovoliko će ga platiti

Možda je Istra 1961 prenaivno stigla u Maksimir, možda nije pravo mjerilo vrijednosti, ali Dinamo je u prvom susretu novog prvenstva igrao odlično, plavi su slavili s 5:0, a mogli su i uvjerljivije po užasnim vremenskim uvjetima. Ono što može veseliti plave navijače je da igrači Dinama nisu stali ni kad su imali riješenu utakmicu, a riješili su je već u prvih pola sata, kada su vodili s 3:0.

Odustali od Pašalića

Ovaj današnji Dinamo je brži, okomitiji i konkretniji od prošlosezonskog. Kod plavih doista nije bilo nijednog lošeg mjesta, svi su radili kao sat, nekoliko njih je odigralo i fenomenalno, kao što su Hoxha, Baturina, Pjaca, Kulenović, Théophile... Pokazalo se da se Hoxha sada potpuno uklopio u momčad, da je dovođenje Pjace pravi pogodak, ali da će Baturinu, odigra li još koju ovakvu utakmicu, biti jako teško zadržati, dok je Théophile standardno pravi, a dobio je i dobrog suradnika, Samy Mmaee je, bar zasad, pogodak.

Tek treba vidjeti hoće li pojačanje biti i Juan Cordoba koji je konačno dogovoren i tijekom sljedećeg tjedna trebao bi doći u Zagreb. Naime, taj 21-godišnji igrač iz kolumbijskog Deportivo Calija već neko vrijeme "dolazi", a sad je tom poslu i kraj. Izvršni odbor je odobrio transfer, dakle riječ je o poslu vrijednom više od tri milijuna eura. Odšteta za ovo desno krilo iznosi 1,8 milijuna eura, no kad se to prebaci u bruto, kad se dodaju njegove plaće za četverogodišnji ugovor, jasno je da prelazi tri milijuna eura, a tada posao mora odobriti Izvršni odbor. To znači da plavi odustaju od Marca Pašalića, igrača Rijeke s kojom se plavi nisu dogovorili oko visine odštete.

Cordoba je nominalno desno krilo, ali može igrati i lijevo. Uostalom u tri utakmice svog dosadašnjeg kluba, u dvije je igrao lijevo, a u jednoj desno. Kad stigne, treba proći liječnički pregled, a onda ćemo vidjeti koliko će ovom mladom talentu trebati vremena za prilagodbu u Dinamu koji je odigrao odlično protiv Istre, ali više se govori o novom dresu Dinama nego o igri.

Oglasili se BBB-i o dresu

Naime, navijači su podijeljeni jer na dresu nije originalni grb, nego malo slovo 'd'. Nakon svega oglasili su se i BBB-i.

"Nakon rapsodije na Maksimiru javili su se veliki dinamovci i "Hrvatine", ali ne zbog komentara na igru, rezultat i atmosferu na stadionu, nego da bi kritizirali to što je Dinamo jučer nastupio u svom TREĆEM dresu na kojem je originalni grb Dinama zamijenilo malo slovo d bez hrvatskog znakovlja. Podsjećamo te velike dinamovce i "Hrvatine" da originalni grb kluba na TREĆOJ garnituri dresova ne stanuje posljednjih pet sezona! Da stvar bude gora, Dinamo je bez originalnog grba igrao i neke od najvećih europskih utakmica koje su sigurno gledali. Pa pitamo sve te velike dinamovce, otjerane glasnogovornike, bivše članove nekih klupskih tijela... zašto vam skrnavljenje Dinamova grba nije smetalo tada? Nije grb na Dinamovu TREĆEM dresu ono što njima smeta. Njima smeta to što Dinamo postaje normalan klub bez seljačina, kleptomana i narcisoidnih ljigavaca koji se Dinama sjete samo kad im nešto treba. Bez guzičara i poltrona čija je ljubav prema klubu naglo nestala s prvim zrakama proljeća 2024. godine. Paradoksalno, dresove za ovu sezonu pa i taj "sporni", "nehrvatski" TREĆI dres izabrala je stara Uprava. I baš su lijepa sva tri, a TREĆI nam je nekako od danas i najljepši", napisali su iz BBB-a.

Dinamo je i jučer igrao još jednu utakmicu, protiv Jaruna, kako bi minutažu dobili oni koji su manje ili nisu igrali protiv Istre. Dinamo je pobijedio s 3:0 pogocima Stojkovića, Ogiware i Roga, a plavi su igrali u sastavu: Zagorac – Bernauer, Torrente, Perković – Špikić, Vrbančić, Pavić, Rog, Ogiwara – Kačavenda, Stojković. Još su igrali Filipović, Rimac, Gerdelesko i Orlić.

