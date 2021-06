Dinamo je hendikepiran zbog Eura, a europska sezona mu ovisi o plasmanu Vatrenih

Na dan kad se zakotrlja prva lopta na Europskom nogometnom prvenstvu, kad prvu utakmicu zaigraju Italija i Turska, nekoliko sati prije tog kontinentalnog događaja krenut će i pripreme Dinama za novu sezonu.

Od svih naših klubova plavi prvi kreću s pripremama jer baš njima prvima i počinje sezona. Naime, promijenjen je format kvalifikacija za Ligu prvaka pa sada naš prvak u te ključne dvoboje ulazi već u prvom kolu, dakle 6. ili 7. srpnja. Za Dinamo je upravo to ljetno vrijeme najvažnije jer Dinamo, osim od prodaje igrača, najveće prihode ostvaruje od Uefinih nagrada. A da bi one bile doista obilne i dobrim dijelom napunile godišnji proračun, plavi moraju biti uspješni u kvalifikacijama. Naravno da im je prva meta ulazak u skupinu Lige prvaka, to donosi malo više od 15 milijuna eura, a i bodovi u njoj donose sjajne bonuse (2,8 milijuna eura za pobjedu, 930.000 za remi). Drugi cilj bio bi barem ulazak u play-off kvalifikacija Lige prvaka što opet donosi lijep novac, a onda će se, ne prođu li, naći u skupini Europske lige i tu uzeti oko 3,5 milijuna eura. Najmanje što se očekuje je ulazak ili u skupinu Europske lige u kojoj su u završenoj sezoni briljirali, ili u utješnu Konferencijsku ligu.

Sedmorica na Euru

Svojim europskim nastupima u zadnje tri sezone Dinamo je oduševljavao, a sad će se susresti s problemom priprema za te najvažnije dane. Naime, igrači Dinama “natjerali” su izbornike da u svoje redove pozovu plave igrače. Tako su Livaković, Petković, Oršić i Ivanušec u A-reprezentaciji naše zemlje i bit će na Euru. Tamo je i Joško Gvardiol, ali on se ionako neće vraćati u Dinamo jer je igrač Leipziga. Na Euru su i Arijan Ademi i Stefan Ristovski s reprezentacijom Sjeverne Makedonije, Mario Gavranović je sa Švicarskom.

Bilo je i drugih reprezentativaca koji su igrali na Euru do 21 godine, nekih koji su igrali prijateljske utakmice, neki i kvalifikacije (Moharrami za Iran), no oni će se stići malo odmoriti i doći na početak priprema, a kad će doći oni koji su na Euru, zasad nitko ne zna, sve ovisi o raspletu i koliko će koja reprezentacija daleko doći.

Vjerujemo da će Hrvatska proći skupinu i naći se u osmini finala, a to će igrati između 27. i 29. lipnja. Ako i to prođu, četvrtfinale se igra 2. i 3. srpnja, polufinale 6.i 7. srpnja, baš kad Dinamo igra prvu utakmicu prvog kola kvalifikacija. Bilo bi lijepo da naši uđu u finale i da igraju 11. srpnja, ali tada Dinamo ne bi na raspolaganju imao reprezentativce ni za uzvratnu utakmicu prvog pretkola (13. i 14. srpnja). I nakon toga bi im trener Krznar morao dati bar malo odmora pa je pitanje u kakvom će biti stanju 20. srpnja kad se igra već drugo pretkolo.

Gavranović ne želi na odmor

Morat će Krznar jako dobro planirati kako će raditi s kojim od svojih igrača, ali i kao sportski direktor dobro vagati ponude za svoje igrače. Kojih će zacijelo biti, pogotovu za najbolje igrače, za reprezentativce o kojima je već bilo upita. Dinamo nije prisiljen prodavati, ali isto tako nisu u klubu ludi da bi odbili desetke milijuna eura za svoje vedete. Da su igrači Dinama na cijeni, govori i internetska stranica Transfermarkt. Vrijednost kadra prve momčadi skočila je sa 103 na 124 milijuna eura. Doduše, to će uskoro ponovno pasti jer će iz kadra nestati Gvardiol koji vrijedi 19 milijuna eura. Njemu je u posljednje vrijeme vrijednost skočila sa 16 na tih 19 milijuna, ali najviše je vrijednost porasla Luki Ivanušecu, s 5,5 na 13,5 milijuna eura. Mislav Oršić skočio je sa 7,5 na 12 milijuna eura. Kako i ne bi kad je čovjek zabio jedan od najljepših pogodaka u Europskoj ligi, kad je ušao u najbolju momčad tog Uefina natjecanja. U njoj je i Dominik Livaković kojem je vrijednost s 13 narasla na 15 milijuna eura. “Poskupio” je i Petković (s 11 na 12 milijuna), a vrijednost je još narasla Ademiju, Jakiću, Majeru (s 2,3 na deset milijuna), Lauritsenu, Gavranoviću, Moharramiju, Franjiću...

To samo govori da će se u Dinamo morati “mačevati” s ponudama kojih će biti, a Krznar će na terenu morati uigravati momčad u koju će svaki dan kapati pokoji igrač nakon reprezentativnih obveza i odmora. No ima i onih koji ne žele na odmor, tako je Mario Gavranović već najavio da će, nakon što Švicarska završi svoj put na Euru, samo na jedan dan obići obitelj i odmah se staviti Krznaru na raspolaganje.

K tome, dolaze i novi igrači koji će trebati adaptaciju na zahtjeve plavih, stižu Nevistić, Štefulj, Bulat i još niz onih koji su bili na posudbama pa Krznara čeka težak posao i selekcije i uigravanja.