'Dinamo ima dvije prednosti u odnosu na Hajduk i Rijeku. Splićani zbog ovog nisu spremni za naslov'

– Rijeka igra jako dobro. Željko Sopić ima motoričnu momčad i on inzistira na visokoj energiji. Taj intenzitet se, s dosta brzih igrača, povezao u kompaktnu cjelinu. Odlično to izgleda, no u ovoj bih utakmici prednost ipak dao Dinamu. Plavi kod kuće tradicionalno dobro igraju protiv Rijeke koja iz Maksimira teško odnosi bodove.