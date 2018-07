Dina Levačić spremna za novi pothvat, 54 km od Visa do Splita

Solinjanka Dina Levačić iz splitskog Kluba daljinskog plivanja ove će subote preplivati 54 kilometra od Visa do Splita, najavila je to na današnjoj konferenciji za medije održanoj u Splitu.



Priznala je kako još nije svjesna da je to već za nekoliko dana, da se nada kako će uvjeti na moru biti dobri i da vjeruje kako će na splitsku Rivu doći ljudi da ju podrže kada dopliva do obale. U more će uskočiti u subotu u 4 sata ujutro, a vjeruje kako će do Splita doplivati istoga dana u 20 sati.

"Želim da individualni sportovi dobiju na svojoj važnosti, da se čuje za Košarkaški klub invalida Split kojima ide dio novca koji će se prikupiti u ovom projektu. Želim da se što više osoba s invaliditetom uključi u sport i da svi koji trebaju dobiju podršku", kazala je Levačić.

Za vrijeme plivačke ture uz nju će biti njeni roditelji, Mladen i Željana, pratit će je brodica Pomorskog fakulteta Split, brodica Lučke kapetanije Hvara, Visa i Splita, kao i spasioci Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Njen otac Mladen je novinarima izjavio da su u kontaktu s meteorolozima doznali kako se u subotu očekuje lijepo vrijeme, no i podsjetio kako se istog dana održava i legendarna regata oko Mrduje. On vjeruje da će Dina tuda proći sat ili dva prije regate, a poručio je brodovima koji će se u to vrijeme naći na Dininoj ruti da su dobrodošli kao navijači.

"Podršku Dini dali su Grad Solin, Turistička zajednica Split. Torcida nam je javila da će je dočekati na Rivi, potom splitski bubnjari, ali i članovi Udruge osoba s poteškoćama. Imamo podršku od brojnih ljudi, mi smo amateri, sve to gerilski organiziramo, ali mislim da će na kraju to izgledati jako dobro", kazao je Mladen Levačić.

Dina Levačić je hrvatska daljinska plivačica i prva Hrvatica koja je preplivala La Manche. Šesta je osoba i druga žena u povijesti daljinskog plivanja koja je u razdoblju od tri mjeseca isplivala trostruku krunu daljinskog plivanja: mostove Manhattana u New Yorku, kalifornijski zaljev od otoka Cataline do San Pedra, kao i La Manche. Za deset i pol sati je isplivala i najduži plivački maraton Hernandarias Parana, dug 88 kilometara, u muljevitoj rijeci Parani. Krajem kolovoza Dina Levačić odlazi na Havaje, gdje će pokušati preplivati kanal Molokai dug 42 kilometra.