'Dariju Srni sam obećao jednu stvar pa pobjegao u Makarsku. Nakon toga ga je supruga napala'

Puno sam tema prošao s Marijem Carevićem u našem razgovoru koji je trajao gotovo dva sata. Neke smo ostavili samo za sebe, no puno važnije, stekao sam dojam da Carević spada u red naših mladih trenera koji jasno vide svoj put. Njegov uspon i afirmacija traju posljednjih desetak godina koliko se najprije educirao, a potom tražio na trenerskoj nogometnoj mapi, od Dragovoljca, Rudeša, Varaždina, Krke i Šibenika, do Gorice koja je pod našim trenerom opet napravila puno dobrih stvari, rekli bi u nogometnim krugovima. U današnjem srazu Gorice i Varaždina imat ćemo priliku vidjeti što naša dva perspektivna trenera, Carević i Šafarić, u ovom trenutku mogu ponuditi u zanatskom smislu...

A u velikom intervjuu za Večernji list, Carević nam je ispričao i jednu urnebesnu anegdotu koja se tiče njega i Darija Srne, legendarnog kapetana vatrenih i ukrajinskog Šahtara.

- Uživam u Zorici Kondži, Tediju Spalatu, Đaniju Maršanu... Takav sam. Ja sam možda atipičan po mnogo stvari. Nemam, recimo, niti jednu tetovažu. Tu imam jednu anegdotu. Odrastao sam i igrao s Darijem Srnom i Danijelom Vuškovićem. Kada se Darijo svojedobno prodao, kupio je jahtu na kojoj smo krstarili nekoliko godina. I na jednom takvom druženju dogovorili smo se da ćemo se skupa tetovirati. Vratili smo se u Split i s jahte su oni odmah zvali majstora za tetovaže. Dogovorili smo se da ćemo sva trojica istetovirati 'DMD', početna slova naših imena. Ja sam oduvijek imao strah od tetoviranja. Rekao sam im: 'Dečki, idem se ja samo istuširati, pa ću doći na tetoviranje...' Oni se istetovirali, a ja pobjegao u Makarsku, Još su ih napale supruge zašto nisu njihova imena tetovirali - smije se Carević.