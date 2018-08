Dani Olmo: Ne smijemo misliti da je gotovo, idemo pobijediti Astanu

Odigrali smo dobru utakmicu u Astani, ali ne smijemo misliti da je gotovo - rekao je nogometaš Dinama, Katalonac Dani Olmo, na konferenciji za novinare održanoj u ponedjeljak na stadionu Maksimir, gdje će hrvatski prvak u utorak od 20 sati braniti prednost 2-0 izborenu u prvom dvoboju 3. pretkola Lige prvaka.

- Astana je dobra momčad, ali mi vjerujemo u sebe i idemo pobijediti - dodao je Dinamov 20-godišnjak koji je u prvom dvoboju protiv kazahstanskog prvaka kod prvog pogotka asistirao Mariju Budimiru, a potom i sam postigao pogodak za konačnih 2-0 te tako udario snažne temelje optimizma i vjere u plasman 'modrih' u posljednje kvalifikacijsko kolo za Ligu prvaka.

- Bila je dobra utakmica, sretan sam zbog toga, još više radi momčadi. Nisam mogao sam, naravno, cijela momčad mi je pomogla, i ja sam pomogao momčadi. Uvijek igramo jedan za drugoga, ako tako nastavimo igrati, i sutra će biti dobro za cijelu momčad - istaknuo je Olmo.

O pozitivnoj atmosferi u momčadi govorio je i trener Nenad Bjelica.

- Iza nas su dvije dobre utakmice, dvije pobjede, gdje smo praktički igrali s dvije postave. To nam daje vjeru da možemo doći do cilja u ovoj sezoni. Igrači su spremni za utakmicu, znamo da nas očekuje još puno posla u 90 minuta, svjesni smo jačine suparnika i bit ćemo od prve do zadnje minute koncentrirani i agresivni kao i u Astani - najavio je Bjelica koji će na raspolaganju imati sve igrače.

- Svi koji su bili u Astani su na dispoziciji, Fiolić je odradio trening jučer. Svi su na raspolaganju i svi su orni. Raspoloženje je dobro u momčadi i nadamo se dobroj utakmici, naravno i pobjedi.

Bjelica je uvjeren da u rukama ima momčad kojoj svojim znanjem, autoritetom i iskustvom može pomoći da nakon Astane prođe i švicarski Young Boys iz Berna te se plasira u Ligu prvaka.

- Jako sam ponosan da sam trener Dinama, pripremao sam se 376 utakmica za Dinamo! Deset godina! Već sam bio u Ligi prvaka kao trener, sa slabijom momčadi od Dinama i protiv jačih momčadi odigrali smo dobro. Spalletti sa Zenitom me nije pobijedio u dvije utakmice. Smatram da imam dovoljno znanja da vodim ove dečke.

Dinamov trener ne sumnja da će njegova momčad u utorak imati i snažan poticaj s maksimirskih tribina.

- Mi razmišljamo samo o pobjedi, vjerujemo u sebe i naše zajedništvo, našu snagu i naš talent te potporu naših navijača. Svi zajedno možemo pokazati na terenu da smo bolji od Astane. Vrlo smo optimistični i odlučni. Siguran sam da će navijači doći u velikom broju, njihova podrška nam je izuzetno važna - zaključio je Bjelica.

