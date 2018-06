“Wonderboy” uz Miočića: Stipe je ogroman i jako je brz, pobijedit će Cormiera!

U svojim danima u teškoj kategoriji Daniel Cormier nikad nije okusio poraz, a slavio je nad imenima kao što su Josh Barnett, Franka Mir, Roy Nelson i Antonio Silva, piše Fight Site.

Iako je fizički bio manji od spomenutih boraca, Cormier je taj nedostatak nadoknađivao svojim olimpijskim hrvanjem i nemilosrdnim tempom borbe.

No uoči njegovog povratak u tešku kategoriju na UFC-u 226 gdje će 7. snage odmjeriti s prvakom Stipom Miočićem, sama vještina Cormieru neće biti dovoljna. Tako barem tvrdi bivši UFC-ov velter izazivač, Stephen Thompson koji je za Fightful.com dao svoju prognozu meča.

“Borci u UFC-u su puno krupniji nego prije, osobito današnja nova generacija. U doba Stikeforca teškaši su bili negdje otprilike Cormierove veličine. Osim onog diva, Bigfoota Silve. On je bio veći od svih.

Ali Stipe… kada stojim pokraj njega, čovječe, pa on je div! Visok je preko 1.90, jako je krupan. Pogledajte kako je građen. Ogroman je. I uz to je također brz. Odlično boksa i sjajno radi glavom. Kada pogledate njegovu borbu s Ngannouom, savršeno se kretao glavom. To mu je osiguralo pobjedu. Biram Stipu za pobjednika.”

Miočić i Cormier nastupaju u glavnoj borbi UFC-a 226, 7. srpnja u Las Vegasu.