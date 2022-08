Dambrauskas: Villarreal je bolja momčad, ali Hajduk je pokazao da je veliki klub

Hajduk nije uspio kreirati senzaciju i srušiti moćni španjolski Villarreal.

Prošlosezonski polufinalist Lige prvaka rutinski je svladao Splićane i može proslaviti ulazak u grupnu fazu Konferencijske lige.

- Ovo su zbilja čudesni navijači, zaista su nevjerojatni, minimum je da smo dali 100 posto od sebe zbog ovih divnih ljudi. Nažalost, to nije bilo večeras nije bilo dovoljno. Ne želim pricati o klišejima, ali ovi dečki stvarno igraju za navijače, ali protivnik je bio bolji od nas i to moramo prihvatiti. Mi smo veliki klub i moramo nastaviti jako raditi, to se odnosi u hijerarhiji od predsjednika pa sve do čistacice - rekao je Valdas Dambrauskas i zaključio:

- Vidjeli smo danas da možemo igrati protiv veliki momčadi, sada se moramo koncentrirati na prvenstvo i utakmicu protiv Osijeka - izjavio je litavski stručnjak.

