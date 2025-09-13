Đalović debitirao pobjedom u Mariboru, slovenski mediji: 'Parkirao je autobus i izdržao...'

Radomir Đalović, crnogorski trener koji je prošle sezone senzacionalno osvojio dvostruku krunu s Rijekom, službeno je preuzeo klupu najtrofejnijeg slovenskog kluba, Maribora. Potpisavši dvogodišnji ugovor, Đalović je stigao kao treći trener kluba od početka sezone, s jasnim ciljem da stabilizira momčad koja je nakon sedam kola zaostajala velikih deset bodova za vodećim Celjem. Iako su pregovori, prema pisanju slovenskih medija, imali kratkotrajne turbulencije, na kraju je postignut dogovor, a vlasnik kluba Acun Ilicali izrazio je uvjerenje da je Đalovićev pobjednički mentalitet upravo ono što je Mariboru potrebno. "Vjerujem da smo dobili pravu osobu koja će povesti našu momčad naprijed", poručio je Ilicali, naglašavajući kako dijeli slične ideje o nogometu kakav želi gledati.

Vatreno krštenje za novog stratega bio je štajersko-prekmurski derbi protiv Mure u Ljudskom vrtu, dvoboj dviju momčadi u krizi kojima su bodovi bili prijeko potrebni. Đalović je uoči utakmice najavljivao povratak agresivnosti i borbenosti, no na terenu se, barem u početku, osjećala nervoza. Maribor je u prvih dvadesetak minuta stvorio nekoliko poluprilika preko svojih najboljih strijelaca, Benjamina Tetteha i Hilala Soudanija, no bez konkretnog učinka. Kako je poluvrijeme odmicalo, Mura se oslobodila pritiska i opasno zaprijetila. Prvo je Robert Murić fantastično pucao, ali je vratar Ažbe Jug još bolje intervenirao, da bi nedugo zatim Dario Vizinger iz neposredne blizine propustio veliku priliku.

Ipak, kada se činilo da će se na odmor otići bez golova, Maribor je zadao ključni udarac. Bila je to akcija u dvije poteza koja je slomila obranu gostiju. U 45. minuti, branič Omar Rekik poslao je dugu dijagonalnu loptu sa svoje polovice terena, iskusni alžirski napadač Hilal Soudani sjajno je pobjegao čuvarima, primirio loptu i elegantno je poslao pored nemoćnog vratara Mure za vodstvo od 1:0. Bio je to trenutak individualne genijalnosti koji je u potpunosti promijenio dinamiku utakmice i donio prijeko potrebnu prednost domaćinu pred odlazak u svlačionice, ostavivši trenera gostiju Ivana Kurtušića u nevjerici zbog lakoće na koji je njegova momčad kapitulirala.

Međutim, drugo poluvrijeme ponudilo je potpuno drugačiju sliku. Nakon jedne prilike Tetteha na samom početku nastavka, inicijativu su u potpunosti preuzeli gosti. Posljednjih pola sata utakmice proteklo je u znaku potpune ofenzive Mure, koja je svim silama pokušavala doći do izjednačenja. Pritiskali su sa svih strana, a najaktivniji je bio kapetan Luka Bobičanec, koji je imao nekoliko odličnih prilika, no njegovi su udarci završavali ili pored gola ili u bloku domaće obrane, dok je vratar Jug s nekoliko ključnih obrana čuvao minimalno vodstvo. Vidjevši da njegova momčad pati, Đalović je u 80. minuti povukao potez koji je definirao ostatak susreta i izazvao komentare medija. Iz igre je povukao napadača Tetteha, a na teren poslao još jednog stopera, Luku Krajnca, jasno dajući do znanja da je jedini cilj sačuvati rezultat.

Na kraju je Maribor izdržao. Pritisak Mure nije urodio plodom, a Đalović je u svom debiju upisao iznimno važnu pobjedu od 1:0. Međutim, slovenski mediji, predvođeni portalom Ekipa, nisu bili impresionirani. Njihov sažetak utakmice bio je kratak i jasan: "Parkirao je autobus i izdržao...". Pobjeda je donijela tri boda i prijeko potreban mir, no ostaje pitanje koliko će se takav pragmatičan i defenzivan nogomet svidjeti vlasnicima kluba, koji su najavljivali želju za atraktivnom i napadačkom igrom. Za Đalovića je kratkoročni cilj stabilizacije ispunjen, no dugoročno će morati pronaći ravnotežu između rezultata i stila koji navijači i uprava očekuju.