Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
IMA NOVI POSAO

Radomir Đalović ipak preuzeo novi klub iako se jučer nije činilo da će ovako završiti

Rijeka: Trener Đalović i igrač Fruk na konferenciji HNK Rijeka
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
09.09.2025.
u 18:11

Službeno je sve bilo spremno da se ovaj transfer dogodi u ponedjeljak, ali tada se situacija zakomplicirala jer su nenadano promijenjeni neki uvjeti već dogovorenog ugovora. U utorak je problem riješen i Đalović je potpisao ugovor do kraja sezone 2026./27.

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor službeno je objavio da je novi prvi trener momčadi 42-godišnji crnogorski strateg Radomir Đalović, koji je do kraja kolovoza vodio Rijeku.

Službeno je sve bilo spremno da se ovaj transfer dogodi u ponedjeljak, ali tada se situacija zakomplicirala jer su nenadano promijenjeni neki uvjeti već dogovorenog ugovora. U utorak je problem riješen i Đalović je potpisao ugovor do kraja sezone 2026./27.

„Velika mi je čast biti trener najtrofejnijeg kluba u Sloveniji. Zajedno s kolegama učinit ću sve da Maribor vratimo na nekadašnji uspješan put“, rekao je Đalović po dolasku u Maribor koji se trenutačno nalazi na petom mjestu ljestvice i ima 11 bodova. Na samom vrhu je Celje s 21 bodom, odnosno, sedam pobjeda u sedam utakmica.

Prošle sezone Đalović je napravio sjajan posao u Rijeci koju je odveo do dvostruke krune u hrvatskim okvirima. Presudio mu je nešto lošiji start u novu sezonu. Rijeka trenutačno ima pobjedu, dva remija i dva poraza u prvenstvu. U Europi je Rijeka startala u kvalifikacijama Lige prvaka, a na kraju je završila u ligaškom dijelu Konferencijske lige.

Jeste li primijetili što se dogodilo kada je Modrić prišao Crnogorcu? Scena je postala hit
Ključne riječi
Maribor Radomir Đalović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još