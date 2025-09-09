Radomir Đalović ipak preuzeo novi klub iako se jučer nije činilo da će ovako završiti

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor službeno je objavio da je novi prvi trener momčadi 42-godišnji crnogorski strateg Radomir Đalović, koji je do kraja kolovoza vodio Rijeku.

Službeno je sve bilo spremno da se ovaj transfer dogodi u ponedjeljak, ali tada se situacija zakomplicirala jer su nenadano promijenjeni neki uvjeti već dogovorenog ugovora. U utorak je problem riješen i Đalović je potpisao ugovor do kraja sezone 2026./27.

„Velika mi je čast biti trener najtrofejnijeg kluba u Sloveniji. Zajedno s kolegama učinit ću sve da Maribor vratimo na nekadašnji uspješan put“, rekao je Đalović po dolasku u Maribor koji se trenutačno nalazi na petom mjestu ljestvice i ima 11 bodova. Na samom vrhu je Celje s 21 bodom, odnosno, sedam pobjeda u sedam utakmica.

Prošle sezone Đalović je napravio sjajan posao u Rijeci koju je odveo do dvostruke krune u hrvatskim okvirima. Presudio mu je nešto lošiji start u novu sezonu. Rijeka trenutačno ima pobjedu, dva remija i dva poraza u prvenstvu. U Europi je Rijeka startala u kvalifikacijama Lige prvaka, a na kraju je završila u ligaškom dijelu Konferencijske lige.