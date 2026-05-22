OGLASIO SE TRUMP

Europski čelnik stoji iza Trumpova neočekivanog zaokreta: 'Zadovoljstvo mi je objaviti...'

Trump and President Nawrocki of Poland Bilateral Meeting
Dora Taslak
22.05.2026.
u 09:22

Još uvijek nije u potpunosti jasno hoće li vojnici biti dio prethodno planiranog raspoređivanja ili pak oni koji se povlače iz Njemačke

Prije svega nekoliko dana, Sjedinjene Američke Države iznenada su otkazale raspoređivanje 4000 vojnika na planiranu rotaciju u Poljsku, što je šokiralo dužnosnike te članice NATO-a. No, američki čelnik Donald Trump sada je otkrio kako će SAD ipak poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To je odluku pripisao dobrom odnosu kojeg ima s tamošnjim predsjednikom Karolom Nawrockim.

"Na temelju uspješnog izbora sadašnjeg predsjednika Poljske, Karola Nawrockog, kojeg sam s ponosom podržao, te našeg odnosa s njim, zadovoljstvo mi je objaviti da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Hvala vam na pozornosti", objavio je Trump. Nawrocki je, naime, za predsjednika Poljske izabran prošle godine, a poznato je kako je naklonjen Trumpu. 

On se oglasio i noćas te istaknuo kako je savez između SAD-a i Poljske ključni stup sigurnosti za svaki poljski dom i za cijelu Europu. "Dobri savezi su oni koji se temelje na suradnji, međusobnom poštovanju i predanosti našoj zajedničkoj sigurnosti. Zahvaljujem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu J. Trumpu na prijateljstvu prema Poljskoj i na odlukama čiju praktičnu dimenziju danas vrlo jasno vidimo. Sigurnost Poljske i poljskog naroda moj je najviši prioritet!", naveo je predsjednik. 

Još uvijek nije u potpunosti jasno hoće li vojnici biti dio prethodno planiranog raspoređivanja ili pak oni koji se povlače iz Njemačke. Podsjetimo, SAD je ranije najavio da će povući 5000 vojnika iz Njemačke, nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz kritizirao rat protiv Irana. U Poljskoj se tada povela rasprava treba li ona ugostiti američke trupe koje Trump povuče iz Njemačke. Karol Nawrocki kazao je početkom svibnja kako je Poljska spremna na to te kako će osobno lobirati kod Trumpa. No, premijer Donald Tusk upozorio je da Poljska ne bi trebala "preotimati“ vojnike od saveznika.
Karol Nawrocki Donald Trump vojska SAD Poljska

AL
alojzvodic
09:34 22.05.2026.

EUropa je već upoznata sa stavovima poljskog predsjednika Karola Nawrockog. Ursula i Kaja su nemoćne, invazija na istočnu EUropu je u punom jeku.

VI
Vérité Indolore56
09:39 22.05.2026.

Švedski premijer Ulf Kristersson tvrdi da ukrajinski dronovi redovito krše zračni prostor NATO saveza, no za to nije kriv Kijev nego Moskva svojim ometanjem signala. Stoga on predlaže da bi NATO bi trebao upravljati ukrajinskim dronovima, ustvari iznio je prijedlog da članice saveza trebaju aktivno pomagati Ukrajini u usmjeravanju njezinih napada dronovima u pravom smjeru. Tim je potezom zapravo pozvao na izravniju ulogu NATO-a u ratu protiv Rusije. Za sada nije poznato hoće li NATO prihvatiti švedski prijedlog o izravnom usmjeravanju napada.

MP
marinko.przolica
09:33 22.05.2026.

Nema zaokreta. Radi se o politici. PO predsjednik je izrazio stav da će rado primiti dodatne USA vojnike. Tusk je rekao da neće i da se solidalizira s njemačkom... Nakon malo naknadnog Tuskovog posipanja pepelom stvari su se vratile na normalu. Na Poljskoj je da odluči koga bi imao kao sigurnosnig partnera: njemce ili USA. Uzimajući u obzir prošlost, čini se da je USA bolji izbor...

