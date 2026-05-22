Vučić otkrio jezive detalje likvidacije u Srbije: 'Tijelo su zapalili u bačvi, zabetonirali je pa otišli na piće'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznio je zastrašujuće detalje o ubojstvu Aleksandra Nešovića zvanog Baja, potvrdivši da je policija pronašla tijelo žrtve i uhitila počinitelje ovog zločina. Vučić je poručio da u državi nema zaštićenih te je najavio oštru borbu protiv kriminala i korjenite zakonske izmjene kako bi se iz policije odstranili svi koji surađuju s mafijom. Vučić je pohvalio pripadnike policije i Žandarmeriju na uspješno provedenoj akciji pronalaska tijela, naglasivši da su počinitelji pokušali obmanuti istragu. "Ovo su učinili monstrumi, a ne ljudi. Osmislili su akciju u kojoj su pozvali najmanje još jednu osobu koja je pokušala državna tijela navesti na krivi trag, stalno govoreći da je tijelo u Savi. Shvatili smo da lažu i posvetili smo se terenu kod Inđije", izjavio je predsjednik.

Telegraf piše da su specijalne jedinice na lokaciji pronašle tragove paljenja, nakon čega je otkriven stravičan prizor. Tijelo žrtve je sklupčano, stavljeno u bačvu koja je prerezana napola, a potom paljeno. Nakon toga osumnjičeni su bačvu s tijelom zabetonirali u jednoj garaži. Iako je DNK analiza u tijeku, Vučić je naveo da je "99 posto riječ o gospodinu Nešoviću". "Možete li zamisliti s kakvim monstrumima imate posla – te su se osobe nakon operacije koja je trajala dva sata vratile u kafić i popile piće", istaknuo je Vučić. Dodao je da je ubijeni imao dosje, ali je naglasio da "nitko na ovakav način ne smije stradati".

Predsjednik je potvrdio da je tužitelj zatražio pritvor za bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića zbog prikrivanja djela, poručivši da "nećemo tajkunsku policiju koja razvija biznise". Kao izravne izvršitelje i povezane sudionike, Vučić je imenovao bivše pripadnike sigurnosnih struktura. Prema njegovim riječima, jedan od monstruma koji je ovo učinio je bivši policajac koji je službu napustio 2001. ili 2002. godine, dok je drugi osumnjičeni, vozač, također povezan s policijom. "Za mene je nevjerojatno da imamo policajce koji su govorili: 'On je zazidan u Expu, nikada ga nećemo otkriti'. Ponosan sam što je srpska država pokazala odlučnost i uhitila sve sudionike bez zataškavanja", rekao je Vučić.

Srpski predsjednik naglasio je da 97 posto policajaca čine čestiti ljudi, ali da će preostalih 3 posto "prljavih policajaca", koje cijeli grad zna, morati napustiti posao. Ukazujući na trenutne pravne praznine, Vučić je objasnio da policajci sada opravdavaju kontakte s kriminalcima navodnim prikupljanjem informacija. Zbog toga je najavio hitne izmjene zakona. "Onaj kome se dokaže kazneno djelo bit će tretiran kao kriminalac. Za nas ne postoje oni koji su iznad zakona i jači od države. Kada ljudi vide značku, znat će da je taj čovjek spreman riskirati život za njih, a ne surađivati s narkodilerima", podcrtao je Vučić.

Govoreći o širem kontekstu, Vučić je povezao ovaj događaj s crnogorskim klanovima, istaknuvši da je takozvani "vračarski klan" zapravo ogranak jedne od tih grupa te da su posljednja događanja i uhićenja u restoranu "27" njihova reakcija. Potvrdio je i da su proteklih dana zaplijenjene velike količine droge, kao i da će dvojica napadača koji su razbijali prozore i palili lokale biti uhićeni u najkraćem roku. Na kraju je srpski predsjednik iznio statističke podatke prema kojima je od 2000. do 2012. godine u Srbiji zabilježeno 1.946 ubojstava, dok je u razdoblju od 2013. do 2026. taj broj smanjen na 1.125. "Srbija je jedna od najsigurnijih zemalja u cijeloj Europi, a naša je policija među najučinkovitijima po broju razotkrivenih ubojstava. Ali ja time nisam zadovoljan. Hoću uređenu zemlju u kojoj ovakve stvari više nikada nećemo vidjeti", zaključio je Vučić.