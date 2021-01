Čupić o Červarovoj ostavci: 'On najbolje zna ako je tako odlučio...'

Ivan Čupić bio je jedan od naših najboljih igrača na utakmici protiv Argentine koja je uspjela svladati Hrvatsku 23:19. Čupko je postigao sedam golova, ali niti to nije bilo dovoljno da nas spasi barem za remi. Hrvatska je jednostavno pokleknula. Sve to je kulminiralo i u emocijama i u razumu izbornika Červara koji je dao ostavku nakon susreta u prijenosu uživo na RTL-u. Čupić to nije htio komentirati.

POGLEDAJTE VIDEO: Červar nakon Bahreina

- Ne želim ništa o tome govoriti. Ako je to izbornikova odluka... Znate kako će biti, sutra će se sve to krivo interpretirati. Iznenađen sam kao i vi, ali on najbolje zna ako je tako odlučio. Možda bolje da ne komentiram ništa jer ću možda sutra ispasti smiješan nego da komentiram utakmicu - rekao je Čupić o odluci Červara.

Zatim se osvrnuo na utakmicu.



- Volim govoriti o činjenicama i stvarima koje se događaju na terenu. Pristup, volja i želja nisu problem na treningu ni utakmici. I to je istina. Puno se govorilo o obrani. Primamo 20-ak golova što je u 90 posto utakmica dovoljno za pobjedu. I danas odlična obrana, ali problemi u napadu i realizaciji.

- Otvaranje utakmice utječe na ekipu, gubili smo 5:0. Tu smo bili ošamućeni, ali smo se vratili. U nastavku smo imali dva tri promašeno zicera, ja sam promašio penal i uvukla se nervoza. Dosta smo griješili, a oni koriste svaku grešku.

- Protiv Argentine smo bili favoriti i nismo pobijedili. Imamo dva dana do Danske, oni igraju odlično, ne ovisi o više o sebi, ali dok postoji šansa moramo pokušati pobijediti. Nećemo se predati prije nego što utakmica počne.