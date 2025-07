Čudo od djeteta postalo je prva zvijezda Dinamovih priprema: 'Za sve je zaslužan Zvonimir Boban'

Teško se sjetiti kad je jedan igrač za 20-ak minuta svojeg prvog nastupa u Dinamu dobio toliko hvalospjeva. No Cardoso Varela to je stvarno i zaslužio, i to sa samo 16 godina. Ne znamo jesu li svi u Dinamu dosad bili svjesni kakav je to talent, koliko su sjajne mogućnosti tog dječaka. Znamo da je glupo nakon tako male minutaže dizati ga na pijedestal, ali s obzirom na svoju predstavu, dečko je zaslužio postati priča dana, a nadamo se da će ta priča i trajati. Ne znamo što bi se moglo dogoditi da on ne postane sjajan igrač jako brzo.

Jeste li se nakon utakmice i njegovog debija za prvu momčad čuli s Varelom – pitali smo njegova zastupnika Andyja Baru.

– Nismo se čuli, a čak nisam mogao ni gledati utakmicu. Vidim da ga svi jako hvalite, ali mene to uopće ne iznenađuje jer znam koliko je dobar. Moji skauti nikad nikoga nisu tako visoko procijenili, nijednog igrača, pa ni Danija Olma – kazao nam je Bara.

Trenirao u Odranskom Obrežu

Iako su sad svi 'poletjeli' oko Varele i te njegove predstave, Bara spušta loptu na zemlju:

– On je još jako mlad i sigurno je da će biti uspona i padova, oscilacije su normalne kod mladih igrača, ali važno je da se razvija i napreduje. Gledajte, on još nije ni spreman. I nisam to tada htio reći, ali da je odmah došao u Dinamo, da su ga plavi uzeli, bili bi prvaci.

Varela je i u Portugalu slovio za veliki talent, uostalom igrao je mlađim reprezentacijama. Pa ne bi se Porto toliko borio protiv njegova odlaska u Dinamo i tražio od Fife da ga se vrati da u tom vrhunskom klubu nisu znali kakav je Varela potencijal. No na kraju je ipak završio u Dinamu s kraćim boravkom i treniranjem u Odranskom Obrežu.

– Kad se nije dogovorilo s Portom, želio sam ga dovesti u Kustošiju, ali nije smio u taj rang natjecanja. U Dinamu ga odmah nisu htjeli. No moji skauti su ga prepoznali, Robert Krajina mi je rekao koliko je to vrhunski talent i na kraju sam otišao razgovarati u Dinamo i rekao sam im: "Uzmite ga i bez gledanja." I završilo je kako treba.

Sigurno nije uobičajeno da igrač, i to tako nadaren, iz velikog Porta dođe u Dinamo. No nije bilo očekivano ni da Dani Olmo dođe iz Barcelone u Dinamo pa svi dobro znamo što je sve napravio. A Varela ima šanse da krene sličnim putom.

– Portugalski izbornici stavljali su ga u U18 reprezentaciju kad je imao 15 godina. Dečko stvarno ima ogroman potencijal, bude li radio kako treba, on mi trebao biti 'taj'. Ipak znamo da je u Dinamu bilo puno velikih talenata, neću o imenima da se netko ne uvrijedi, pa nisu napravili velike stvari. Sad je važno da ostane takav, treba vidjeti hoće li još razviti svoj talent. Ali Boban razumije nogomet, uostalom bez Bobana ovoga ne bi ni bilo – kaže Andy Bara.

Za Varelu je sad važno da nastavi puno radit i upijati. Nadamo se da će dobivati prilike, jer samo igranjem može otići u još više sfere.

– Nadam se da će igrati, pa ako može Yamal igrati u Barceloni, a godinu je stariji, onda može i Varela u Dinamu koji je u našoj ligi dominantniji nego Barca u Španjolskoj. Varela je baš drukčiji od svih drugih, iako, kažem, bit će uspona i padova. Vidio sam ga u utakmici reprezentacija Portugala i Engleske, s tri godine starijim igračima, pa ih je 'masakrirao'.

Navodno postoji priča da ima izlaznu klauzulu od pet milijuna eura, a postoje glasine da bi je Barcelona mogla vrlo lako iskoristiti i oteti Varelu.

– To je između Dinama, Varele i njegove obitelji i mene. Ne bih govorio o tome, ali klauzule su nevažne, bitno je samo da se dečko razvija i igra – zaključio je Andy Bara.

Sad je na Dinamu da taj neviđeni potencijal koji Cardoso Varela nesumnjivo ima usmjeri na pravi način, da mu daje priliku, da se s njime puno radi. On će to sve moći u još boljim izdanjima pokazati i na travnjaku, a to će se plavima višestruko isplatiti. Jer, kako je Bara rekao, on je potpuno drukčiji od drugih, kod njega nema 'pimplanja' s loptom, on krene i ode, ode, ode... Direktan je, okomit i nimalo se ne boji. Možda taj 16-godišnji klinac može postati pravo otkriće priprema.

Zaslužuje ogromnu pažnju

– Može, može. Njemu su ovo prve seniorske pripreme, zato ga malo i pazimo. Vidio se kod njega umor i zato je u prvoj utakmici igrao samo 20 minuta. Postupno ćemo mu povećavati minutažu. Ima tu još mladih igrača koji će, budu li ovako nastavili, sigurno dobivati šansu. Siguran sam da će je i iskoristiti –zadovoljan je Varelom bio i trener Dinama Mario Kovačević.

Vidjet ćemo kakvu će minutažu na ovim pripremama nadalje imati Cardoso Varela, ali vjerujemo da je i s tom malom minutažom pokazao da zaslužuje ogromnu pozornost jer on, po toj svojoj prvoj predstavi, nije pokazao da je budućnost Dinama. Nastavi li ovako, on će postati i sadašnjost plavih. Bit će velika šteta ako postoji izlazna klauzula od pet milijuna eura, jer uz pravi razvoj i igre u Dinamu Varela će vrijediti puno, puno više.

Ipak valja na sve to gledati s malo opreza. Nema jamstva kako će on biti igrač od 20, 30 ili 50 milijuna eura, ali da ima predispozicije za to, nema dvojbi. A do takvih iznosa može doći samo uz još nekoliko godina dobrog rada i što više utakmica. A to će, nadamo se, u Dinamu i dobiti jer sjedenjem na klupi i samo s treninzima taj napredak neće biti moguć i neće biti dovoljan. Bude li se sve razvijalo kako treba, plavi će imati ubojito lijevo krilo i pritom je najmanje važno što će tek krajem listopada napuniti 17 godina.