U Dinamu mogu biti zadovoljni, nazire se ono što Kovačević želi. Evo što su trebali u konfuznoj situaciji

Plavi su na pripremama u Sloveniji odigrali svoju drugu utakmicu, nakon remija s Radomljem (2:2), upisali su svoju prvu pobjedu, slavili su nad slovenskim prvoligašem Bravom s 4:1. I bila je to daleko bolja igra plavih nego u prvom nastupu, i to protiv suparnika koji je prošle sezone bio daleko uspješniji od Radovlja u slovenskom prvenstvu. Dinamo je sada bio bio puno agresivniji, s puno više kombinatorike, a postigli su i lijepe pogotke. Taj jedan kojeg su primili moglo se izbjeći.

Naime, Galešić je nakon duela krivo stao, ušli su liječnici, pomogli mu, ali nakon par minuta čulo se da on više ne može. Nažalost, klupa plavih nije odmah reagirala i Galešić je par minuta statirao, pa ga je tako i suparnički igrač lako prošao i poentirao. Trebali su ga odmah maknuti s travnjaka, netko drugi bi stao na stopersku poziciju i vjerojatno s deset igrača ne bi primili pogodak. No dobro, bolje da su progriješili sad nego kad krene sezona.

Bez obzira na taj primljeni pogodak u Dinamu mogu biti zadovoljni, sad se nazire ono što trener Kovačević želi, agresivniji i okomitiji nogomet, puno brži i plavi su sad već na tragu toga. U utakmici koja je trajala nešto više od 70 minuta bilo je puno tempa, bilo je i dosta prilika, raspoloženih pojedinaca. Svidjeli su se Ljubičić koji je i zabio svoj prvijenac, Stojković koji je odlično igrao i majstorski pogodio, krasan pogodak postigao je i Cordoba, ali njega u igri baš i nema previše, Vidović je bio strijelac, po lijevom krilu jurio je Hoxha i izluđivao slovenske igrače, dobar je dio i Goda na lijevom beku i postao, nakon ove dvije utakmice igrač s najvećom minutažom među plavima.

Kovačević je utakmice poštedio one koji su novi, a igrali su u utorak, ovi su dečki bili 'friškiji'. Jasno je da se sve to još treba uigrati, doraditi, pogotovu moraju poraditi na ofenzivnim prekidima, plavi su imali veliki broj udaraca iz kuta, a iz tih prekida nisu postigli niti jedan pogodak. No, važno je da je vidljiv napredak već nakon 24 sata. I jedina loša stvar je ta ozljeda Galešića, gležanj je u pitanju, on je rekao da mu se čini da je nešto krcnulo, ali prva procjena liječnika je da je riječ o istegnuću i to lakše, prve razine.