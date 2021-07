Ćiro i dinamovci mogli su tad poginuti: Tražio sam da sletimo na moju odgovornost

Kada je armenski sudac u utorak malo prije ponoći po našem vremenu označio kraj utakmice između Valura i Dinama, plavi su u svoje povijesne bilježnice mogli upisati važnu brojku. Naime, ta 2:0 pobjeda na Islandu bila je stota pobjeda plavih u europskim natjecanjima otkako je Hrvatska samostalna država. Od prve povijesne prošlo je već dosta vremena, ona je ostvarena 1. rujna 1993. godine u Maksimiru, također u pretkolu Lige prvaka, a teško je stradala momčad s Ovčjih otoka, protiv Tofte B68 bilo je 6:0, oko 10.000 gledatelja moglo je uživati u pogotovu efikasnom drugom poluvremenu. Prvi dio završio je samo s 1:0 pogotkom Zorana Živkovića, da bi u nastavku Goran Vlaović zabio četiri pogotka, a jedan je dodao Sejad Halilović.

Težak put na Ovčje otoke

Dinamo, tadašnju Croatiju, s klupe je vodio Miroslav Ćiro Blažević. Na kviz-pitanje zna li koja je bila prva europska utakmica nije se odmah sjetio odgovora, no kad smo spomenuli Ovčje otoke, sjetio se svega.

– Jooj, pa da. Puno je vremena od tada prošlo, ali sjećam se dobro te utakmice, Vlaović im je zabio četiri komada i sve smo oko prolaska riješili u Zagrebu. Iako je suparnik bio neatraktivan, ipak je to bila prva natjecateljska europska utakmica, samim time je i njen značaj za sve nas bio velik, bio je naš prvi međunarodni izlazak, za sve nas je to bilo novo iskustvo. Možda zato u prvom poluvremenu nismo zabili više golova, ali sve smo nadoknadili u drugom dijelu – kazao nam je Ćiro Blažević.

Podsjetimo, za Dinamo (Croatiju) tada su igrali: Ladić, Turković, Lesjak, Panadić, Z. Živković, Ištvanić, Halilović, Adžić, Vlaović, Jeličić, I. Cvitanović (još su ušli Mirko Lulić i Mario Novaković).

Ni uzvrat nije bio problematičan, bilo je 5:0 za plave, veći je problem bio doći do Ovčjih otoka, čak je bilo upitno odigravanje utakmice jer plavi su išli čarter-letom i, u slučaju da nisu uspjeli doći, izgubili bi utakmicu. Naime, pista na koju su trebali sletjeti između dvije je stijene, a kako je puhao jak vjetar, postojala je opasnost od udara u stijenu i plavi su se morali vratiti, sletjeli su u Škotskoj i u Aberdeenu čekali bolje vremenske uvjete.

– Dan prije utakmice nismo mogli doći na mjesto utakmice. No onda smo idući dan krenuli iako vrijeme nije bilo dobro, išli smo na moje inzistiranje. Bilo je jako neugodno slijetanje, ali tražio sam da sletimo na moju odgovornost i sve je na kraju dobro završilo.

Plavi su tako prošli s ukupnih 11:0, u uzvratu su zabili Cvitanović, Vlaović, Turković, Adžić te Olsen koji je postigao autogol.

Daleko manje uvjerljiv bio je Dinamo na startu ove europske sezone, doduše u Maksimiru je protiv Valura igrao jako dobro do 85. minute, imao uvjerljivih 3:0, da bi s dvije greške poklonio dva pogotka Islanđanima. U uzvratu je slavio s 2:0, ali nije to bila predstava koje ćemo se dugo sjećati.

– Kad pobijediš s 2:0 u gostima, onda je to, naravno, uvijek dobro. No lagao bih kad bih rekao da nisam očekivao malo više od Dinama. Plavi su puno bolje odigrali prvu utakmicu u kojoj su slavili samo s pogotkom prednosti – veli Ćiro.

Primarni cilj Dinamo je ostvario, no sad će, već u utorak, u Maksimiru imati puno teži test protiv ciparske Omonije, tu ždrijeb baš i nije pomazio maksimirsku momčad, bilo je puno lakših suparnika.

Favoriti su i protiv Omonije

– Moramo se pripremiti na to da će protiv Ciprana biti teže. No Dinamo je po meni i u te dvije utakmice apsolutni favorit. Samo, sad se s tom ulogom treba znati nositi, a plavi su posljednjih godina pokazali da to rade jako dobro, uloga favorita nije im bila preveliki teret. Stoga vjerujem da će Dinamo preskočiti i tu Omoniju i napraviti još jedan važan europski korak – zaključio je Ćiro Blažević.

Dinamo se s Islanda vratio jučer rano ujutro, tek navečer su imali plavi trening, imat će ga i sutra, a onda u petak igraju u Maksimiru protiv Slaven Belupa. No misli su plavima okrenute prema Omoniji, stoga će Krznar u petak jako izmijeniti momčad.

– Veći dio igrača koji su igrali na Islandu neće igrati u petak da bismo ih odmorili i osvježili za utorak i utakmicu s Cipranima – najavio je trener Dinama Damir Krznar.