Čilić: Nisam imao vremena da vratim snagu svojih nogu

Sa 6:2, 6:3 Petra Martić nadigrala je Kineskinju Yafan Wang, 82. tenisačicu svijeta. Mlada Kineskinja (24) uživa u plasmanu karijere, ali njega očito nije zaradila na zemlji.

Protiv Petre osvojila je samo pet gemova, pa Splićanka tako u međusobnim dvobojima sada vodi s 3 prema 1. Petra je lani dogurala do osmine finala (poraz od Svitoline), iako je prije toga morala proći kvalifikacije.

Još dalje je na prošlogodišnjem Roland Garrosu stigao Marin Čilić. Njega je u četvrtfinalu u tri seta nadjačao Wawrinka. Marin bi i ove godine mogao daleko, iako barem zasad nije u prošlogodišnjoj formi čemu je kumovala ozljeda koljena na treningu s Nadalom uoči Monte Carla.

– Da, ova zemljana sezona obilježena je tom mojom ozljedom iz Monte Carla, ali evo posljednjih nekoliko tjedana stvari su se poboljšale, pa sam na turniru u Rimu odigrao odlično (tijesni poraz u polufinalu od A. Zvereva, op. a.), uspio sam povezati nekoliko dobrih mečeva, pogotovu prije kraja turnira kada sam se osjećao puno bolje nego na početku. Sad se osjećam jako dobro, iako znam da još nisam na svojoj maksimalnoj razini što se tiče tjelesne pripremljenosti. Bilo bi svakako bolje da smo imali malo više vremena da vratim snagu u nogama koju sam možda izgubio posljednjih tjedana, ali osjećam se prilično dobro i vjerujem da će mi iz dana u dan ići sve bolje. Ovo samopouzdanje koje sam stekao u Rimu zasigurno mi može pomoći na početku turnira i vjerujem da ponovno mogu napraviti neki sjajan rezultat, čak i ovdje u Roland Garrosu – kaže Marin.

Marin protiv 1070. igrača

Njega u prvom kolu, u ponedjeljak ili utorak, čeka Australac James Duckworth, u ovom trenutku 1070. tenisač svijeta, tako nisko plasiran uglavnom zbog ozljede, a potom i operacije stopala.

– Moram biti zadovoljan ždrijebom. Australac je imao dobre rezultate na betonu i ostalim bržim podlogama, ali na zemlji nije imao nekih posebnih dosega (dvije pobjede u šest dvoboja, op. a.). Ovo je početak još jednog Grand Slam turnira i nadam se da ga mogu otvoriti na pravi način. Naravno da me vežu lijepe uspomene s posljednjih Grand Slam turnira koje sam igrao i sigurno je da mi to daje veliko samopouzdanje, posebno u mentalnom smislu i u smislu moje tjelesne pripremljenosti. Znam što me čeka, znam kako je teško dogurati do završnice Grand Slam turnira i što je sve potrebno da se poklopi da bi se stiglo do cilja. U svakom ću meču morati biti maksimalno angažiran – napomenuo je naš najbolji tenisač koji se nalazi u gornjem dijelu ždrijeba u kojem je i prvi nositelj Rafael Nadal.

Ćorić se spremao s Nadalom

U istom dijelu ždrijeba smješten je i Borna Ćorić koji je uoči početka Otvorenog prvenstva Francuske trenirao upravo s Nadalom (Rafin se poziv ne odbija!). Borna je za suparnika dobio 22. nositelja, Nijemca Philippa Kohlschreibera (24. na ATP listi), koji protiv našeg mladog tenisača vodi s 2 prema 1 u međusobnim dvobojima. Prođe li Kohlschreibera, Ćorića će u drugom kolu čekati pobjednik dvoboja između Australca Ebdena i Talijana Fabbiana.

Na turniru muških parova od naših nastupit će Škugor s Inglotom, Mektić s Peyom (sučelit će se međusobno), Šančić s Begemannom, Dodig s Ramom i M. Pavić s Marachom. U ženskom dublu imat ćemo Martić sa Sakkari, a Jurak i Vekić igrat će zajedno.