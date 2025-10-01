Cibona večeras može izboriti Europu! Evo gdje možete pogledati utakmicu odluke

Košarkaši Cibone zaputili su se prema 550 kilometara udaljenoj Prievidzi gdje ih u srijedu navečer, od 19 sati uz prijenos na kanalu MAXSport 1 čeka uzvratna utakmica kvalifikacija za skupine Fiba Europa kupa. Zagrepčani brane osam koševa prednosti izborenih u Draženovoj dvorani (91:83), no itekako su svjesni da im to neće puno značiti dok se pred 2500 navijača bore protiv momčadi koja u svom sastavu ima sedmoricu stranaca odnosno isto toliko tamnoputih igrača.

No s obzirom na čudnjikav Fibin sustav natjecanja, Cibona može proći u skupinu čak i s porazom koji je i veći od osam koševa. Naime, osim pobjednika skupina dalje će proći i tri "lucky losera", odnosno tri eliminirane momčadi koje će imati najpovoljniju (najmanje negativnu) koš-razliku. Sve to Ciboni daje dodatnu sigurnost, a pogotovo što se zna da je ukrajinski Dnjipro pobijeđen od rumunjskog Brasova, i to s 45 koševa razlike. U zagrebačkom klubu nadaju se da je Cibonina momčad dodatno ojačala nakon derbija sa Zadrom.

– Siguran sam da će susret biti vrlo intenzivan jer je ulog velik. Naš suparnik je svježiji, bez odigrane utakmice u tjednu, ali vjerujem u našu momčad i njezinu spremnost – istaknuo je trener Cibone Ivan Rudež na kojega se nadovezao kapetan zagrebačkog sastava Krešimir Radovčić:

– Zbog obveza u domaćem prvenstvu nismo imali dovoljno vremena za detaljnu pripremu. U Zagrebu su nam najviše problema stvarali Reynolds i Thomas pa ćemo posebnu pozornost posvetiti njima. Naš cilj je jasan – idemo na pobjedu.