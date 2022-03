Cibona osvojila bodove, ali izgubila jako važnog igrača

Nakon dva vrlo visoka poraza, na gostovanjima kod Zadra i Budućnosti, košarkaši Cibone popravili su krvnu sliku rutinskom pobjedom protiv Zaboka (106:83).

No, najbolji strijelac susreta nije bio nitko iz pobjedničkog sastava nego bivši cibos u redovima Zaboka Lukša Buljević. A on je na dan svog 20-tog rođendana postigao karijerni rekord u HT Premijer ligi, zabio je 26 koševa i uhvatio osam skokova.

- Sretan sam što sam odigrao dobru utakmicu na svoj rođendan i to protiv matičnog kluba - kazao je Lukša koji će zacijelo, prije ili kasnije, Ciboni opet biti zanimljiv.

U redovima gostij solidne partije su pružili i krilo Fran Jacović (16 koševa) i centar Zvonimir Ćutuk (16 koševa, tri trice), no sve to bilo je nedostatno za ozbiljniji otpor vukovima. A to je ustvrdio i trener gostiju Jakša Vulić koji sa Zabočanima radi kvalitetan posao:

- Ne mogu biti zadovoljan reakcijom svojih igrača jer smo ušli u utakmicu onako kako Ciboni odgovara. Igralo se na velik broj koševa, a mi na takav način s Cibonom ne možemo, čak i kada smo šuterski raspoloženi i pariramo u skoku.

I doista, Zabočani su trice pogađali sa 59 posto uspješnosti, a imali su i četiri skoka više od Cibone u čijim redovima je prednjačio američki centar Nathan Reuvers (24 koša, 6 skokova), a dvoznamekkasti su bili još i Vildoza (18), Branković (13), Novačić (12), Prkačin (11) i Drežnjak (10). I dok je Jose Ignacio Vildoza ubacio šest trica (iz devet pokušaja) sa zanimljivom statistikom parket je napustio i Mateo Drežnjak koji je upisao čak 10 asistencija.

- Nakon svega što nam se događalo vezano uz gostovanja u Zadru i Podgorici, ovo je jako bitna pobjeda za nas. Drugu četvrtinu odigrali smo jako loše obrambeno, primili smo čak 30 koševa, a sve ostalo je izgledalo bolje. Čekaju nas sada dvije jako važne utakmice, u petak nam dolazi abaligaš Igokea a u ponedjelja Split, u utakmici HT Premijer lige.

Premda su do novih bodova došli bez imalo stresa, domaćim košarkašima raspoloženje je znatno pokvarila vijest od prethodne večeri kada se na treningu ozlijedio Krešimir Radovčić, jedan od energetskih agregata ove momčadi.

- Na treningu sam naletio na suigračevo koljeno i puknula mi je druga metatarzalna kost desne šake. A baš sam bio zadovoljan kako sam igrao posljednjih mjeseci, a sada se pribojavam da je to sve za ovu sezonu. Kažu da me čeka oporavak do četiri tjedna, no vidjet ćemo tek nakon operacije koja mi slijedi u utorak - kazao nam je Radovčić čiji izostanak će biti ozbiljan hendikep za njegovu momčad.

Štoviše, nakon uvjerljive pobjede u međusobnoj utakmici, a potom i u Splitu, sada Zadru značajno rastu akcije, posebice ako, a sada je na jako dobrom putu da se to i dogodi, izbori startnu jedinicu uoči doigravanja.