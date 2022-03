Cibona najpoletnija, Zadar najiskusniji, ali i pred novčanim slomom pa Carter štrajka

U HT Premijer ligi danas počinje dvokružna Liga za prvaka u kojoj se bori šest klubova koji su se izdigli iznad onih šest koji će igrati Ligu za ostanak. A situacija u gornjem domu klupske nam košarke prilično je izjednačena, čak izjednačenija nego što je to u nogometnom Prvenstvu Hrvatske koje nikad nije bilo zanimljivije. Naime, u košarkašku ligašku završnicu četiri vodeća kluba – Zadar, Cibona, Split i Cedevita Junior – ulaze s jednakim omjerom pobjeda i poraza (17-5), a u elitni razred ušli su i Gorica i Zabok koji bi, uz nadahnut napadački dan, mogli predstavljati "nagazne mine" za klubove "velike četvorke".

Split s najviše stranaca

I dok se tri najveća na ovom mjestu moglo i očekivati, malo se tko nadao da će im uz rame biti i Cedevita Junior. No novopečeni prvoligaš nije patio od kompleksa manje vrijednosti, već se zahvaljujući energičnom treneru Mulaomeroviću i mudro komponiranoj momčadi sastavljenoj od igrača gladnih afirmacije junački suprotstavljao favoritima. Tako je u dvobojima s "velikom trojkom" uspio izboriti tri pobjede, pobijedivši Split dvaput i Cibonu jednom.

Iako su bodovno izjednačeni, nitko Cedevitu Junior ne doživljava kandidatom za naslov, a taj status "dark horsea" bit će njezina psihološka prednost. Jer neće imati pritisak očekivanja pod kakvim će živjeti momčad iz grada košarke te cibosi i žuti. A Zadar i Split bit će pod pritiskom lokalne politike, koja im je i u vlasničkoj strukturi, dok će Cibona biti pod lupom potencijalnih investitora, odnosno spasitelja kluba koji se, premda se novo vodstvo oko toga jako trudi, još uvijek nije dovoljno udaljio od ruba stečajne provalije.

S najvećim teretom u ligašku završnicu ulazi Split, kojem predstoji grčevita borba za ostanak u ABA ligi u kojoj dijeli posljednje mjesto s Krkom, s tri pobjede zaostatka za Zadrom i Mornarom (7-13). A ne samo da će im ta kreševa trošiti energiju, nego će žuti imati i najviše problema s pravilom da u domaćem prvenstvu na parketu mogu istodobno biti samo dva stranca. A Split ih ima četiri, dva Amerikanca (Shorter, Jones) o kojima jako ovise, i dva Slovenca na pozicijama prvog razigravača (Barič) i najboljeg šutera (Kovačević).

Bez HDZ-a nema novca!?

Zadranima će biti nešto lakše jer imaju tri stranca (dva Amerikanca i jednog Srbina) baš kao i Ciboni sa Gegićem (BiH), Reuversom (SAD) i Vildozom (Argentina). Zadar ovog časa ima najjači domaći teren, ali i najiskusniji sastav koji zna osvajati trofeje (lani su na čelu s Mršićem osvojili i Kup i Prvenstvo). No Zadar trenutačno ima i vrlo ozbiljan problem, a to je da je Amerikanac Carter objavio da svoje ugovorne obveze stavlja u mirovanje, sve dok mu klub ne isplati zaostatke. No klub ne može podići kredit kako bi nabavio "vatrogasnih" 3,7 milijuna kuna, jer prvi put u Gradskom vijeću HDZ nema većinu pa tako nema dovoljno ruku koje bi izglasale gradska jamstva za kredit.

S druge strane, Cibona nam se čini igrački najpoletnijom, a uspijeva pokriti i tekuće obveze, te u tom klubu planiraju odigrati još pokoju utakmicu u Vukovaru, bilo da je ligaška ili možda čak u doigravanju. A doigravanje će se pak formirati od prvih šest momčadi Lige za prvaka i dvije prvoplasirane u Ligi za ostanak. I dok je ovih prvih šest poznato, favorit za 7. mjesto u četvrtfinalu je Škrljevo koji prvim konkurentima bježi tri pobjede. A za osmo mjesto borit će se Furnir, Alkar, Šibenka i Osijek Vrijednosnice (s dva pojačanja iz Hercegovine), dakle svi osim Sonik-Puntamike koja se počela raspadati. A dokaz tome su i odlasci Luke Tomasa (u Goricu) i Vučića koji se vraća među cedevitaše, koji će pak u ovoj završnici biti jači i za rehabilitiranog šutera Rašića.