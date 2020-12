Chelsea razbio Sevillu: Kovačić asistirao, Giroud zabio četiri kola

U derbiju večeri nogometne Lige prvaka PSG je na Old Traffordu pobijedio Manchester United sa 3-1 zakompliciravši situaciju u skupini H. Chelsea je na gostovanju porazio Sevillu sa 4-0 osiguravši 'jedinicu', dok je Borussia Dortmund izborila plasman u osminu finala.

U najzanimljivijem susretu večeri PSG je na Old Traffordu pobijedio Manchester United sa 3-1 uzvrativši "Crvenim vragovima" za poraz 1-2 u prvom susretu u Parizu.

Manchesteru je bio dovoljan i bod kako bi osigurao jednu od prve dvije pozicije, no porazom je zakomplicirao situaciju. Kako je RB Leipzig slavio u Turskoj protiv Istanbul Basaksehira sa 3-2, uoči zadnjeg kola ManU, PSG i RB Leipzig imaju po devet bodova.

Parižane u posljednjih 90 minuta čeka domaći ogled protiv otpisanih Turaka, dok će RB Leipzig i Manchester United u međusobnom susretu tražiti putnika za osminu finala. Englezima će biti dovoljan i bod jer su u prvom susretu slavili sa 5-0.

PSG je poveo već u 6. minuti golom Brazilca Neymara, no United je izjednačio u 32. minuti preko Marcusa Rashforda. Engleskom napadaču je pomogao Danilo od kojeg se lopta odbila i prevarila Keylora Navasa.

Domaćin je u 56. minuti mogao do preokreta, no vratnica je spasila Parižane. United je izveo brzu kontru, Cavani je primio dobar pas i sa 20 metara pokušao prebaciti Navasa, no pogodio je vratnicu. Martial je pokupio odbijanac unutar kaznenog prostora i uputio udarac prema vratima PSG-a, ali je Marquinhos blokirao udarac.

Do nove prednosti gosti su stigli u 69. minuti kada je Marquinhos zabio u gužvi za 2-1. Samo dvije minute kasnije "Crveni vragovi" su ostali s igračem manje, Fred je dobio drugi žuti i morao je napustiti teren. Bio je to možda i ključni trenutak utakmice. Do kraja susret Parižani su zabili još jedan gol, a strijelac je ponovo biio Neymar u prvoj minuti sudačke nadoknade.

RB Leipzig je osvojio važna tri boda u borbi za plasman u osminu finala nakon što je u 'ludom' dvoboju u Istanbulu pobijedili Istanbul Basaksehira sa 4-3. Gosti su imali 2-0 i 3-1, no domaćin je predvođenin trostrukim strijelcem Irfanom Kahvecijem uspio izjednačiti na 3-3. Ipak, u drugoj minuti nadoknade njemački sastav je stigao do pobjede.

Leipzig je poveo u 26. minuti, Marcel Sabitzer je pucao sa više od 25 metara, ali je lopta na putu do gola pogodila Yussufa Poulsena i prevarila domaćeg vratara. Mukiele je u 43. minuti zabio za 2-0, no u posljednjim trenucima prvog dijela Irfan Kahveci je vratio turskog prvaka u život. Edin Višća je iz kornera uputio prizemnu loptu na rub kaznenog prostora, a Kahveci je sjajnim udarcem pogodio za 2-1.

Dani Olmo je lijepo zabio za 3-1 u 66. minuti, no samo šest minuta kasnije Kahveci je smanjio na 2-3. Sjajnu predstavu 25-godišnji turski veznjak je okrunio fantastičnim golom iz slobodnog udarca u 85. minuti. No, to nije bilo dovoljno, jer je Leipzig u drugoj minuti nadoknade stigao do pobjede. Alexander Sorloth je sjajnim udarcem sa 20 metara pogodio za 4-3.

ManU vodi na ljestvici s devet bodova, koliko imaju i PSG, te Leipzig, dok je Istanbul Basaksehir ispao iz svih kombinacija, posljednji je s tri boda.

U skupini E Chelsea je na gostovanju porazio Sevillu sa 4-0 osiguravši prvo mjesto u skupini, a sva četiri gola zabio je Olivier Giroud.

Sevilla i Chelsea su i prije ove utakmice osigurali prolaz, a na Sanchez Pizjuanu igrali su za 'jedinicu'. Kako je prvi susret završio bez golova, bilo je jasno kako će pobjednik osigurati prvo mjesto.

"Bluesi" su poveli već u osmoj minuti preko Girouda koji je lijepo pogodio na asistenciju Kaia Havertza. Francuski napadač je u 54. minuti povećao prednost londonskog sastava, a za drugi gol asistirao mu je Mateo Kovačić. U 74. minuti je zabio i za 3-0 na dodavanje Kantea, a sjajnu večer zaokružio je i četvrtim golom u 83. minuti iz kaznenog udarca kojeg je sam izborio.

Sa 34 godine i 63 dana Giroud je postao najstariji igrač u povijesti Lige prvaka koji je upisao "hat-trick", a računajući i Kup prvaka, stariji od njega bio je tek Ferenc Puškaš koji je imao 38 godina i 173 dana kada je zabilježio "hat-trick" za Real Madrid 1965.

Ivan Rakitić je igrao do 75. minute za Sevillu, dok je Kovačić za goste igrao do 67. minute.

U ranije odigranom susretu Krasnodar je pobijedio Rennes sa 1-0 osiguravši treće mjesto i plasman u Europsku ligu.

Pogodak odluke zabio je Marcus Berg u 72. minuti. Aleksander Martinovič je uputio jednu dugačku loptu, Berg je bio brži od francuskim stopera, izašao je sam ispred Romaina Salina i lijepo zabio za 1-0.

Na ljestvici vodi Chelsea sa 13 bodova, Sevilla ima 10, Krasnodar četiri, a Rennes jedan bod. U posljednjem kolu koje će biti revijalnog karaktera sastaju se Chelsea - Krasnodar i Rennes - Sevila.

U skupini F Borussia je, oslabljena zbog ozljeda neigranjem prvog strijelca Erlinga Haalanda i veznjaka Emrea Cana, ispunila cilj, osvojila bod koji joj je bio dovoljan za bod. Haaland je otpao zbog problema s tetivom, dok Can ima ozljedu mišića.

Domaćin je poveo u 44. minuti golom Raphaela Guerreira, a izjednačio je Ciro Immobile iz kaznenog udarca u 67. minuti.

U drugom susretu Club Brugge je pobijedio Zenit sa 3-0 osiguravši utješno treće mjesto i Europsku ligu, ali i ostavši u igri za osminu finala.

Golove su Charles de Ketelaere (33), Hans Vanaken (58-11m) i Lang (73). Matej Mitrović nije igrao zbog ozljede za domaćine, dok je Dejan Lovren propustio utakmicu zbog žutih kartona.

Na ljestvici vodi Borussia Dortmund sa 10 bodova, Lazio ima 9, Club Brugge 7, a Zenit jedan. U posljednjem kolu sastaju se Zenit - Borussia i Lazio - Club Brugge.

U skupini G Barcelona i Juventus su ostvarili očekivane pobjede protiv Ferencvaroša i kijevskog Dynama. Barca je u Budimpešti slavila sa 3-0, dok je Juve u Torinu pobijedio identičnim rezultatom pa će španjolski i talijanski velikan u zadnjem kolu u međusobnom susretu odlučiti o pobjedniku skupine.

Barca će ogled na Camp Nou dočekati s tri boda više. Podsjetimo Španjolci su u prednosti jer su u Torinu slavili sa 2-0.

Barcelona je u Mađarskoj rutinski stigla do tri boda, a golove su zabili Griezmann (14), Braithwaite (20) i Dembele (28-11m), dok su strijelci za Juve bili Chiesa (21), Ronaldo (57) i Morata (66).

Za Mađare je od 71. minute zigrao Roko Baturina ušavši u igru umjestu Uzunija.

Barcelona vodi sa 15 bodova, Juventus ima 12, a Ferencvaros i Dynamo Kijev po bod.

U posljednjem kolu snage će odmjeriti Barcelona i Juventus, te Dynamo i Ferencvaroš. "Fradi" i Dynamo će u međusobnom susretu u Kijevu loviti treće mjesto, a njihov prvi susret je završio 2-2.

Skupina E:

Krasnodar - Stade Rennes 1-0 (Berg 72)

Sevilla - Chelsea 0-4 (Giroud 8, 54, 74, 83pen)

1. Chelsea 5 4 1 0 13:1 13*

2. Sevilla 5 3 1 1 6:7 10*

3. Krasnodar 5 1 1 3 5:10 4

4. Rennes 5 0 1 4 2:8 1

Skupina F:

Borussia Dortmund - Lazio 1-1 (Guerreiro 44//Immobile 67pen)

Brugge - Zenit St. Peterburg 3-0 (De Kaetelare 33, Vanaken 58pen, Lang 73)

1. Borussia Dortmund 5 3 1 1 10:4 10*

2. Lazio 5 2 3 0 9:5 9

3. Brugge 5 2 1 2 6:8 7

4. Zenit 5 0 1 4 3:11 1

Skupina G:

Ferencvaros - Barcelona 0-3 (Griezmann 14, Braitwaite 21, Dembele 28pen)

Juventus - Dinamo Kijev 3-0 (Chiesa 21, Ronaldo 56, Morata 66)

1. Barcelona 5 5 0 0 16:2 15*

2. Juventus 5 4 0 1 11:4 12*

3. Dinamo Kijev 5 0 1 4 3:13 1

4. Ferencvaros 5 0 1 4 5:16 1

Skupina H:

Istanbul Basaksehir - Leipzig 3-4 (Kahveci 45+3, 72, 85// Poulsen 26, Mukiele 43, Olmo 66, Sørloth 90+2)

Manchester United - PSG 1-3 (Rashford 32//Neymar 6, 90+1, Marquinhos 69)

1. Manchester United 5 3 0 2 13:7 9

2. PSG 5 3 0 2 8:5 9

3. RB Leipzig 5 3 0 2 8:10 9

4. Istanbul Basaksehir 5 1 0 4 6:13 3