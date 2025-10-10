Naši Portali
Najnovije vijesti
Češka - Hrvatska 0:0

Češki izbornik otkrio što je želio učiniti Luki Modriću, ali nije mu baš uspjelo

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
10.10.2025.
u 07:21

Odlazimo uzdignute glave, iako nismo pobijedili. Zahvaljujem igračima na igri, nažalost nismo uspjeli jer Hrvatska je sad jako blizu prvom mjestu - kazao je Ivan Hašek.

Odlazimo uzdignute glave, kazao je češki izbornik Ivan Hašek nakon remija protiv Hrvatske (0:0) u kvalifikacijama za SP 2026. godine. 
Česima je u borbi za prvo mjesto igrala samo pobjeda, a nakon remija samo ih čudo može odvesti na vrh ljestvice koji donosi direktan plasman na SP.
- Odlazimo uzdignute glave, iako nismo pobijedili. Zahvaljujem igračima na igri, nažalost nismo uspjeli - kazao je Hašek.

- Utakmica je bila jako zahtjevna, igrali smo na pobjedu, bili smo dobro organizirani, imali smo i nekoliko prilika, ali nismo postigli gol. Hrvatska je jako dobra momčad, teško im je zabiti - dodao je češki izbornik.
Je li glavni zadatak Šulca bio da igra flaster na Modrića i je li zadovoljio?
- Nije imao zadatak cijelo vrijeme čuvati Modrića, u nekim trenucima ga je preuzimao. Dobio je zadatak malo ga umoriti, ali njega je teško umoriti. On je nevjerojatno jak u svojim godinama. Šulc je imao šanse, ali nažalost nije dao gol.

Ima li još nade za Češku?
- Rekao sam i kad bi bila 0,1 posto, moramo se za tu šansu boriti. Nisam rekao da je 0,1 posto. Igramo za svaku pobjedu, svaku utakmicu i svaki bod. I ovaj bod nas može pomaknuti naprijed.
Čehe za dva dana čeka neugodno gostovanje na Farskim Otocima koji drže treće mjesto u skupini s devet bodova, dok Hrvatska i Češka imaju po 13 bodova.
- Čeka nas težak posao, moramo se najbolje pripremiti što možemo, prije svega moramo mentalno pripremiti momčad. Idemo tamo po tri boda, svaki bod nam je važan.

Česi već danas kreću na put.
- U svakoj utakmici idemo po pobjedu, pa tako i protiv Farskih Otoka. Trenirat ćemo na istom travnjaku kao što će biti na glavnom terenu kako bi se priviknuli. Morat ćemo osvježiti momčad, igrat će neki drugi igrači - kazao je na kraju.
