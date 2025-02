Cannavaro odgovorio na pitanje o otkazu: 'Opet je suđenje bilo protiv nas i to nije prvi put'

U drugom subotnjem derbi dvoboju 23. kola HNL-a nogometaši Rijeke su na svojoj Rujevici s uvjerljivih 4-0 (3-0) svladali Dinamo čime su se vratili na prvo mjesto ljestvice. Nakon prvog poluvremena Rijeka je imala velikih 3-0 i igrača više, jer je Kanga pocrvenio u 38. minuti. Strijelci su bili Nais Djouahra u 27., Niko Janković u 40. i Dejan Petrovič u 44. minuti. Sve je zaključio Duje Čop koji je u 52. postigao četvrti domaći pogodak.

- Bila je ovo teška utakmica za nas. Znate, treniramo jako, borimo se, pripremamo se za ovu utakmicu, no nismo bedasti kada smo gledali ovo večeras. Kontrola utakmice, odnosno sudac utakmice, ne volim se žaliti i tražiti isprike, ali opet je suđenje bilo protiv nas i to nije bilo prvi put. I ne možete uništiti utakmicu samo zato što vam netko nešto kaže, a kod prvog žutog kartona je bio čisti prekršaj braniča. Teško je, nakon toga smo stali s igrom što je i normalno, izgubili smo samopouzdanje. Ispali smo naivni, primili smo dva glupa pogotka. Teško je igrati s igračem manje i čestitam Rijeci na pobjedi i dobroj igri. No, naravno, mi nećemo odustati, moramo nastaviti raditi jako i zaboraviti ovu utakmicu čim prije jer nas čeka Kup ogled - rekao je Fabio Cannavaro na press konferenciji.

- Pobijediš protiv Milana i najbolji si, izgubiš od Rijeke i najgori si. Razumijem da je trenerski posao takav - odgovorio je na pitanje o odlasku iz Dinama.

