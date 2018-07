Čačić: Vrsaljko je najbolji igrač na svojoj poziciji

Tri mušketira! D’Artagnan, Aramis, Porthos? Ma ne, tri zadarska mušketira u nogometnom ratu protiv zemlje mušketira bit će pod posebnom paskom Francuza. Zadarskim herojima iz prethodnih utakmica, Luki Modriću i Danijelu Subašiću kao igrač odluke pridružio se i još jedan kockasti Zadranin – Šime Vrsaljko. Kakav centaršut za izjednačujući gol majstora Ivana Perišića, kakva obrana gola glavom na crti Subašićeva gola, kao uvertira u finala vrijedni gol Marija Mandžukića. I to sve “s jednom nogom.” Šime Vrsaljko ozlijeđen, iscrpljen, bez i jednog treninga nakon Rusa, upitan do posljednjeg trenutka, jedan je od heroja veličanstvene pobjede protiv Engleza u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Znao sam da će igrati

Nakon utakmice u euforičnom raspoloženju snimio je video koji je razgalio naše navijačke mase, ljutit na Engleze koji su nas omalovažavali od četvrtfinalnog dana pa sve do trenutka kada je utakmica u srijedu 11. srpnja počela. Naime, poslao je prepotentnim Englezima poruku da još uvijek moraju malo bolje trenirati, da nije ništa vidio od svega onog što su najavljivali da će ponuditi na terenu i da se zbog toga požure kući.

– Razmjenjivali smo poruke nakon utakmice s Rusima i Šime je javljao je da će igrati po svaku cijenu unatoč ozljedi. Ja ga znam odmalena i znao sam da će tako i biti. On je bio profesionalac već kao dječak. Takav je ostao i kao sad već čovjek i igrač – rekao nam je Damir Čačić, Vrsaljkov trener iz omladinskih dana, koji je Šimu na zadarskim Stanovima trenirao od 2001. do 2006. godine. Između stotinjak igrača Čačić je izabrao njih tridesetak među kojima i Vrsaljka.

Mladenov sin Šime Vrsaljko imao je i genetske predispozicije da postane vrhunskim igračem. Naime, baš je Mladen Vrsaljko bio jedan od najboljih zadarskih igrača u vrijeme kada je za Zadar nastupao i Šimin trener Damir Čačić.

– Uz vrhunske fizičke predispozicije i genetiku, obitelj mu je usadila i odgovornost i ozbiljnost prema radu. Koliko je on samo ponavljanja znao izvesti onda, a vidite i danas. Pa mislim da je bio i državni prvak u atletici u natjecanju u školama. Toliko je već onda bio brz – rekao nam je Damir Čačić.

Šimi Vrsaljku samo je trebalo usavršiti tehniku, onu zbog koje sada u trku štopa lopte kao od šale. Tome je svakako doprinijelo i to što je u mladim uzrastima bio veznjak. Iako nogometno školovan u Zadru, na turnirima na kojima je nastupao za Hajduk i Dinamo bio je proglašavan najboljim igračem do 13 i 14 godina. Mnogo razvikanije nade nisu mu bile ni blizu. To je bilo presudno da Vrsaljko krene baš poput Luke Modrića put Dinama a da nikada nije zaigrao za seniore Zadra.

Vrhunski na svojoj poziciji

– Šime je postao vrhunski igrač, po meni najbolji na svojoj poziciji. Atletico Madrid dosad je kruna njegove klupske karijere, ali ako ga posluži zdravlje, Šime će ostvariti vrhunsku klupsku i reprezentativnu karijeru. Naravno da sam sretan i ponosan na sve dečke, posebno zadarske. U Zadru ima i novih Modrića, Subašića, Vrsaljka i bit će ih uvijek jer je ovdje talent velik i nepresušan. No, da bi Zadar postao sredinom iz koje njegovi nogometaši ne odlaze prije 15 godina, morat će se puno stvari posložiti, no to je moguće – rekao nam je Damir Čačić uvjeren u odličnu Vrsaljkovu, ali i Modrićevu i Subašićevu predstavu i protiv Francuza.

Nema dvojbe da je za ove predstave na Svjetskom prvenstvu, kao i stav s kojim je nastupio, svakako zaslužan i Diego Simeone, ratoborni argentinski ratnik koji je u njega vjerovao cijelo ovo prvenstvo.

Tri zadarska mušketira Vrsaljko, Subašić i Modrić... Tri hrabra dečka koja su nas sve uspjela učiniti ponosnima.

