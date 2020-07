Bukić: Sport ne smije biti priljepak kao što je godinama bio

Nakon što je jedan mandat Vlade proveo u izdvojenom središnjem državnom uredu, hrvatski sport vraća se u okrilje jednog ministarstva. No ovaj put nije riječ o Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kojem je sport godinama bio pridružen, već o spajanju sa sektorom turizma. A spajanjem službi dosadašnjeg Središnjeg državnog ureda za sport i Ministarstva turizma trebala bi se baviti buduća ministrica Nikolina Brnjac za koju je zasad nepoznato je li imala ikakvih dodirnih točaka sa sportom.

Po uzoru na Poljake

O tome kako bi se preustroj Vlade mogao reflektirati na hrvatski sport i što misle o takvom potezu premijera Plenkovića, razgovarali smo s predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatkom Matešom, bivšim doministrom sporta Petrom Skansijem, ali i s jednim od najtrofejnijih hrvatskih sportaša Pericom Bukićem.

A prva reakcija dvostrukog olimpijskog i dvostrukog svjetskog vaterpolskog prvaka bila je ovakva: – I dalje je moje mišljenje da sport zaslužuje samostalno ministarstvo jer vi ne možete voditi jednako dobro više resora istovremeno niti za njih možete biti dovoljno stručni.

Stoga, tek ćemo vidjeti u kojem smjeru će ići ova suradnja turizma i sporta. Možda bude odlična, a možda budemo u situaciji u kakvoj smo bili kada smo bili u sklopu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kada smo bili priljepak ozbiljnom ministarstvu. Tada sport nije imao svoj status.

I doista je tako i bilo osim kada je dužnost šefa tog složenog ministarstva obavljao prof. dr. sc. Dragan Primorac koji je i sam bio sportaš pa se oko sporta i trudio. – Kada ste ministar znanosti i obrazovanja, vi nemate dovoljno vremena baviti se sportom, no možda uz turizam bude drugačija priča. Nadam se da će to funkcionirati jednako dobro kao i SDUŠ koji je napravio iskorake u borbi za status sporta. Turizam je vrlo važan sektor koji ima svoje potrebe, no sa sportom je kompatibilniji nego što su znanost i obrazovanje. Stoga se nadam dobroj simbiozi, tim više što je poznato da predsjednik hrvatske Vlade voli i podržava sport – ustvrdio je Perica Bukić, inače dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza, koji je naglasio još i ovo: – Sport je puno važniji za ovo društvo no što je dobivao na važnosti. U svojih osam godina u Saboru pokušavao sam ukazati da sport nisu samo Dinamo i Hajduk ni osvajači olimpijskih medalja, već da je to način života mladih ljudi koji je poremećen nedostatkom tjelesnih aktivnosti.

Za razliku od Bukića, Zlatko Mateša drži da smo premala zemlja da bi sport imao izdvojeno ministarstvo:

– Ovakvo što imaju i Poljaci, turizam i sport zajedno. Moramo biti svjesni da, s obzirom na veličinu zemlje, sport ne može imati samostalno ministarstvo jer bi to bilo teško održivo. A ovo spajanje s turizmom na tragu je naših ranijih prijedloga jer jedan dio turističke ponude vezan je za sportske aktivnosti, bilo da je riječ o rekreativnim sadržajima, pripremama sportaša ili organizaciji velikih natjecanja. Uostalom, na prihodnoj strani to je oko pet posto hrvatskog turizma, odnosno 600 milijuna eura godišnje.

Čelni čovjek HOO-a zadovoljan je suradnjom sa SDUŠ-om.

Samo da ministar voli sport

– Ja se nadam da će i u sklopu tog ministarstva Tomislav Družak biti zadužen za sport jer suradnja s njim je bila dobra. Jako važno bit će koliko će onaj tko bude imenovan ministrom imati razumijevanja za sport, no nama je najbitnije važno da premijer pokazuje zanimanje. Potez premijera Plenkovića pozdravlja i bivši doministar sporta u SDP-ovoj Vladi, košarkaška legenda Petar Skansi:

– Meni se to čini dobrim rješenjem.

Ne znam tko je to sada sugerirao premijeru, no svojevremeno sam i ja predlagao jednu takvu soluciju jer sam vjerovao da se imidž turističke Hrvatske u svijetu doista može jako dobro propagirati putem sporta. Nadam se da tu nije riječ samo o administrativnom spajanju već da će to donijeti i benefit sportu koji zaslužuje puno veća ulaganja nego što su aktualna, da se sada ne vraćam na usporedbu s kulturom koja dobiva deset puta više. Hoće li budući doministar moći činiti jednako koliko i dosadašnji državni tajnik za sport? – Najvažniji će biti odnos ministra s premijerom, a ministar svom doministru mora osigurati pristup premijeru. Doministar će morati biti jako angažiran, boriti se za svoju ideju – ističe Skansi.