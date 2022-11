Bruno Marić prijavio trenera Hajduka: Nije mu bilo loše kad je suđenje išlo u njegovu korist

Predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a, Bruno Marić, prijavio je trenera Hajduka Mislava Karoglana Disciplinskom sucu HNS-a Alanu Klakočeru.

- Mislim da se sudac izgubio, a da u jednom takvom tendencioznom suđenju, a ne tražim alibi za primljene golove, ovo malo podsjeća na Jugoslaviju u ono vrijeme - izjavio je Karoglan nakon susreta protiv Slaven Belupa (2:2).

Marić mu je odgovorio u nedjelju u emisiji MaxSporta.

- Gospodin Karoglan, on je 82. godište, on nema pojma kako se sudilo u Jugoslaviji. To samo govori o njemu. Nije mu bilo suđenje kao u bivšoj Jugoslaviji kad je taj isti sudac donio pogrešnu odluku u njegovu korist protiv Varaždina. To je licemjerstvo, huškanje, populističke izjave u kojima traži alibi za svoj neuspjeh. Ali neće mu to uspjeti, nisu ljudi ludi - kazao je.

