Pravi kaos: Samo Dinamo, Hajduk i Osijek imaju pozitivnu gol-razliku na polusezoni

Završeno je prvo HNL poluvrijeme za sezonu 2022./2023. U skraćenom jesenskom dijelu HNL je do studenoga uspio "utrpati" gotovo pola utakmica, točnije 17 od 36 kola, a pred nama je duga pauza od 66 dana, naravno zbog Svjetskog prvenstva u Kataru. U dosad odigrane 83 ovosezonske utakmice postignuto je 220 golova, što nam daje prosjek od 2,65 po utakmici, a to je, zanimljivo, ujedno i prosjek HNL-a u 30 godina postojanja.

Pad Rijeke i Gorice

Kao što je učestalost pogodaka u skladu s prosjekom, tako je i vrh ljestvice u skladu s većinom projekcija, analiza i očekivanja. Na prvom je mjestu hrvatski prvak Dinamo (41) s vrlo dobrom prednosti od šest bodova nad rivalom Hajdukom (35), iako ta prednost može otići i na devet bodova jer Dinamo ima utakmicu manje. Uvjerljivo najbolje tri momčadi lige su poprilično dobro raspoređene na vrhu ljestvice, pa tako trećeplasirani Osijek (30) kaska pet bodova za drugim Hajdukom. S novim trenerom Reneom Pomsom vratili su se tamo gdje po kvaliteti pripadaju nakon što su na početku sezone pod Nenadom Bjelicom bili pri dnu ljestvice.

No, nakon poprilično očekivana prva tri mjesta na ljestvici slijedi pravi kaos. Još i dalje nevjerojatno zvuči podatak da osim Dinama, Hajduka i Osijeka nema HNL kluba koji nakon 17 odigranih kola ima pozitivnu gol-razliku, što nam vjerojatno ukazuje na to da će od četvrtog mjesta nadolje biti jako tijesno i uzbudljivo do kraja sezone.

Osijek se uspio spasiti od "pada" smjenom trenera, no zato Rijeka nije. U svojoj kudikamo najlošijoj polusezoni u posljednjih deset godina upisali su čak deset poraza u 17 susreta i osmi su na ljestvici, a već su u tih 17 susreta smijenili tri trenera: Dragana Tadića, Fausta Budicina te ovog vikenda Sersea Cosmija. Još jedan pad popraćen višestrukim smjenama trenera doživjela je Gorica, kojoj je ovo najlošija polusezona od ulaska u HNL prije četiri sezone. Prvo je nakon šest kola smijenjen Samir Toplak, da bi istu sudbinu nakon deset kola doživio bivši makedonski izbornik Igor Angelovski. Gorica je zakucana na dno ljestvice sa samo sedam bodova.

No, zato postoje klubovi koji su pozitivno iznenadili. Slaven Belupo je konačno pod Zoranom Zekićem postao klub s jasnom vizijom i strategijom, što dokazuje i četvrto mjesto na ljestvici (26), no najviše je utiska na ljubitelje HNL-a ostavio Varaždin, koji je atraktivnim nogometom skidao skalpove velikana i trenutno boravi na petom mjestu (22). Pohvale zavređuje i Istra, koja je na ljestvici odmah iza Varaždina (20). Mali pad u odnosu na prošlu sezonu doživjela je Lokomotiva, koja je sedma (18), dok je Šibenik zasebna priča lige, devetoplasirani (13) "kraljevi remija" imaju 10 neriješenih rezultata u 17 susreta.

Dotaknemo li se individualnih statistika, nema puno iznenađenja jer po učinku i dojmu ligom trenutno vladaju tri hrvatska HNL reprezentativca: Marko Livaja, Mislav Oršić i Bruno Petković. Sva tri pojedinca se nalaze u top 5 ljestvicama i za strijelce i za asistente; Livaja je prvi u obje kategorije s (11G/7A), Oršić je iza njega u obje (8G/5A), a sličan je i učinak Petkovića (8G/4A). Prema ocjenama SofaScoreova sustava algoritama, sva trojica se nalaze u top 5 igrača lige, ali nju predvodi Petar Bočkaj (7.62). Slijede ga Oršić (7.56), Livaja (7.44), Mijo Caktaš, koji je preporođen u Osijeku (7.43), te Petković (7.30).

Kod individualnih statistika najviše pozornosti privlači neočekivan popis vratara s najviše sačuvanih čistih mreža na kojem je prvi Istrin Lovro Majkić sa sedam, a slijede ga Osijekov Ivica Ivušić sa šest te Slavenov Antun Marković, Šibenikov Lovre Rogić i Rijekin Nediljko Labrović s pet. Od 13 vratara koji su ove sezone uspjeli barem jednom sačuvati mrežu čistom tek na 11. mjestu te ljestvice je hrvatska "jedinica" Dominik Livaković s dvije čiste mreže u 16 nastupa.

Aspekti za popravljanje

Ne uzimajući u kontekst europska natjecanja, gledajući na priču samu za sebe, kvaliteta lige je definitivno napredovala. U Varaždinu smo dobili znatno kompetentnijeg novaka iz druge lige, ali i u situacijama Rijeke i Gorice vidi se da, bez obzira na reputaciju i recentne rezultate, samo mali znak opuštanja može dovesti klub pri dno ili na dno tablice, što je samo po sebi pokazatelj kvalitete.

Vlada dojam da postoje dvije glavne stvari koje se u HNL-u nakon ove polusezone hitno moraju popraviti. To su, pod jedan, manjak kvalitete suđenja i neujednačenost kriterija, a pod dva, nedostatak sadržaja i nedostatna službena prezentacija lige nakon potpisivanja najluksuznijeg TV ugovora u povijesti.

