PRVENSTVO KOŠARKAŠICA

Brođanke protiv Trešnjevke izjednačile u seriji

Zadar i Trešnjevka sastali se u 7. kolu ženske Premijer lige
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
06.05.2026.
u 19:38

Treća, odlučujuća utakmica igra se u subotu od 20 sati u Slavonskom Brodu

U drugoj utakmici polufinala doigravanja Premijer ženske lige, košarkašice Broda na Savi slavile su u Zagrebu protiv Trešnjevke 2009 (82:71) i izjednačile seriju na 1–1. Treća, odlučujuća utakmica igra se u subotu od 20 sati u Slavonskom Brodu. Kod domaćih istaknule su se Vukić s 23 koševa i devet skokova, te Oliveira s 22 koša i sedam asistencija. Kod gošći Slonjšak je postigla 30 koševa, uz sedam trica, Begić (12 skokova) i Kiara Jackson dodale su po 14, a Elease Stafford 12 koševa.

– Nakon 19 pobjeda, po zakonu velikih brojeva morali smo negdje i izgubiti, i vjerujem da je to bila ta prva utakmica. Moramo ostati čvrsto na zemlji jer je Trešnjevka 2009 sjajna ekipa koju se ne smije podcijeniti. U subotu nas čeka spektakl pred, vjerujem, 2000 naših navijača – rekao je Dražen Rimarčuk, trener Broda na Savi, dodavši:

– Ova utakmica bila je dostojna polufinala i pravi ponos ženske košarke. Pritisak je na nama jer imamo dvije vrhunske igračice, iako su se tek vratile nakon ozljeda.

Dean Nemec, trener Trešnjevke, rekao je:

– Kada smo ostvarili prednost, nismo imali koncentracije, a ni iskustva i znanja da utakmicu privedemo kraju. Bili smo u dobrom momentumu kada smo mogli napraviti ključnu prednost, ali nismo iskoristili tu priliku.
