Bravo za Dinamo i njihove navijače! U humanitarne svrhe uplaćeno 218 tisuća kuna

Kao profesionalnom nogometnom klubu GNK Dinamu je uvijek važna vlastita financijska bilanca, ali modri iz Maksimira nikad nisu bili gluhi i slijepi niti za potrebe okruženja. U svojoj društveno odgovornoj funkciji Dinamo je ove sezone učinio korak više. S hrvatskim Crvenim križem pokrenuo je kampanju “Fair play na tribinama”, pozvao je svoje navijače da na domaćim i međunarodnim utakmicama budu dobri i pristojni, da sportski navijaju, a zauzvrat, ili bolje rečeno za nagradu, Dinamo će dio novca donirati u humanitarne svrhe.

Dar sestrama milosrdnicama

Konkretnije, domaće utakmice bez izgreda (što uključuje pirotehniku, rasizam, govor mržnje i diskriminaciju) donosile su 10.000 kuna, a one pod ingerencijom Uefe (Liga prvaka) po 5000 eura. I skupio se lijep iznos od 218.000 kuna. Eh, da su takvu akciju dinamovci imali i sezonu prije kada je Dinamo u 11 Uefinih utakmica platio kaznu od čak 311.000 eura...

No za dobre stvari nikad nije kasno. Kako je i najavljeno na početku kampanje, raspisan je natječaj na koji su se mogle prijaviti udruge koje se brinu o djeci, mladima i ugroženim skupinama. I epilog smo vidjeli u klupskoj kućici “Dinamova čarolija” na zagrebačkom Adventu. Klupski čelnici, predvođeni predsjednikom kluba Mirkom Barišićem, članom Izvršnog odbora (i jednim od pokretača kampanje) Vladimirom Gašparovićem i predsjednicom uprave Vlatkom Peras, kao i nogometaši Sandro Kulenović i Joško Gvardiol, uručili su čekove na iznose od 20 do 40 tisuća kuna sljedećim udrugama: Isusovačkoj službi za izbjeglice (20.000), Udruzi Sunce (20.000), Udruzi Maštara (20.000), Udruzi Zvončići (30.000), Hrvatskom savezu slijepih (30.000), Udruzi Ozana (40.000) i Družbi sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga (40.000).

Dinamo je mališane koji su se ondje zatekli nagradio klupskim zastavama, a fotografiranje s Dinamovom maskotom, popularnim Plavkom podrazumijevalo se. Sve je to lijepo i nenapadno vodio poznati radijski novinar Kornelije Hećimović, a mi smo nakon svega porazgovarali sa Sandrom Kulenovićem, 20-godišnjim Dinamovim napadačem koji se ove jeseni iz poljske Legije vratio u matični klub (prije toga je na posudbi proveo i godinu dana u mladoj momčadi Juventusa).

Pohvala navijačima, koja je i omogućila ovu humanitarnu misiju, podrazumijevala se:

– Bad Blue Boysi uvijek su bili zaštitni znak Dinama i Zagreba. Zajedno s ostalim našim navijačima bili su nam velika podrška u ovoj polusezoni, bili su uistinu nevjerojatni, pokazali su da mogu navijati i bez baklji i incidenata druge vrste, tako da im mogu zahvaliti na podršci u ovih šest mjeseci – započeo je Sandro.

U Rovinj umjesto u Tursku

Lijepo je da je Dinamo vratio navijače, koliko ste zadovoljni postignutim rezultatima?

– Pokazali smo velik iskorak. U Ligi prvaka smo do posljednjeg kola bili u igri za prolaz u osminu finala čime bismo opet izborili nekakvo europsko proljeće. Na žalost, nije nam to uspjelo, ali Dinamo je ove godine pokazao da se u Ligi prvaka može nositi s velikim klubovima. Sljedeće godine želimo napraviti neki novi iskorak, ali o tom potom, najprije trebamo osvojiti naslov hrvatskog prvaka i izboriti novu priliku u Ligi prvaka.

Sad ste na praznicima, dokad ste slobodni?

– Slobodni smo dva do tri tjedna i onda kreću pripreme 7. siječnja u Zagrebu. Sredinom prvog mjeseca ići ćemo na pripreme u Rovinj (ove godine nema odlaska u Tursku - op. a.), idemo se što bolje pripremiti kako bismo ostvarili svoj cilj i osvojili dvostruku krunu.

Vi se zbog ozljede niste naigrali?

– Da, ozljeda stopala udaljila me s terena posljednja dva mjeseca. To je zbilja bio peh, ali to je nogomet, ozljede su sastavni dio sporta, ali kad se vratim, daj Bože zdravlja, dat ću sve od sebe da se nametnem treneru Bjelici za veću minutažu.

Onda vas ne moramo ni pitati koja vam je novogodišnja želja – sigurno zdravlje?

– Upravo tako. Ono je najvažnije i bez zdravlja ne možemo ništa.

